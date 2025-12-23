Français
رياضة

كأس إفريقيا للأمم 2025: الجزائر – السودان… تعيين حكم مثير للجدل!

تسود أجواء من التوتر داخل لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF).

فقد تم تعيين الحكم الغابوني بيير أتشو لإدارة مباراة الجزائر – السودان ضمن منافسات كأس إفريقيا للأمم 2025، وذلك رغم الجدل الذي لاحق اسمه في السابق بسبب خلافات حادة مع المنتخب الجزائري، شملت قرارات مثيرة للجدل بتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) وشكاوى رسمية قُدمت ضده.

وسيتولى الحكم السنغالي عيسى سي مسؤولية الإشراف على تقنية الفيديو المساعد (VAR) خلال اللقاء.

وبحسب الجزائريين، سبق لبيير أتشو أن كُلّف بمهمة حكم الفيديو المساعد خلال مباريات الجزائر أمام أنغولا وبوركينا فاسو سنة 2023، حيث أثار أداؤه آنذاك موجة واسعة من الانتقادات، خاصة بعد المواجهة أمام بوركينا فاسو.

وقد أثار هذا التعيين حالة من القلق، إلى جانب ضغوط متزايدة على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من أجل ضمان تحكيم نزيه والحفاظ على نزاهة المباراة.

يُذكر أيضًا أن أتشو كان قد أُبعد عن المشاركة في النسخة السابقة من كأس إفريقيا للأمم، عقب جدل كبير رافق مباراة ثمن النهائي بين كوت ديفوار والسنغال.

ملف للمتابعة…

