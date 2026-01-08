كأس الأبطال: باريس سان جيرمان يهزم مرسيليا بركلات الترجيح، السجل الكامل

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بعد مباراة ملحمية، فاز باريس سان جيرمان على أولمبيك مرسيليا (2-2، 4-1 بركلات الترجيح) يوم الخميس في مدينة الكويت ليحصد لقب كأس الأبطال الرابع عشر.

بعد التعادل 2-2 في 120 دقيقة، انتقلت المباراة إلى ركلات الترجيح، والتي فاز بها باريس سان جيرمان بفضل تصديين لشوفالييه.

في الترتيب التاريخي، يتقدم باريس سان جيرمان (14 لقبًا) على أولمبيك ليون (8 ألقاب) وسانت إتيان (5).

سجل الفائزين بكأس الأبطال

باريس سان جيرمان: 14 لقبًا

أولمبيك ليون: 8

سانت إتيان: 5

موناكو، ستاد ريمس: 4

أولمبيك مارسيليا، نانت: 3

