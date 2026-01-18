Français
كأس الأمم الأفريقية: السجل الكامل للفائزين

كأس الأمم الأفريقية: السجل الكامل للفائزين

مساء هذا الأحد، حصد منتخب السنغال لقبه الثاني في كأس الأمم الأفريقية، بعد أربع سنوات من فوزه الأول عام 2021.

وكما هو الحال مع تونس عام 2004، لا يزال المنتخب المغربي، الدولة المضيفة، متمسكًا بلقب واحد فقط، فاز به عام 1976.

فيما يلي القائمة الكاملة للفائزين بكأس الأمم الأفريقية:

مصر (7): 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010

 

الكامرون (5): 1984، 1988، 2000، 2002، 2017

 

غانا (4): 1963، 1965، 1978، 1982

 

نيجيريا (3): 1980، 1994، 2013

الكوت ديفوار (3): 1992، 2015 2023

 

الجزائر (2): 1990، 2019

الكونغو الديمقراطية (2): 1968، 1974

السينغال (2): 2021، 2025

 

إثيوبيا (1): 1962

السودان (1): 1970

الكونغو برازافيل (1): 1972

المغرب (1): 1976

جنوب أفريقيا (1): 1996

تونس (1): 2004

زمبيا (1): 2012

