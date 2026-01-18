كأس الأمم الأفريقية: السجل الكامل للفائزين

مساء هذا الأحد، حصد منتخب السنغال لقبه الثاني في كأس الأمم الأفريقية، بعد أربع سنوات من فوزه الأول عام 2021.
وكما هو الحال مع تونس عام 2004، لا يزال المنتخب المغربي، الدولة المضيفة، متمسكًا بلقب واحد فقط، فاز به عام 1976.
فيما يلي القائمة الكاملة للفائزين بكأس الأمم الأفريقية:
مصر (7): 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010
الكامرون (5): 1984، 1988، 2000، 2002، 2017
غانا (4): 1963، 1965، 1978، 1982
نيجيريا (3): 1980، 1994، 2013
الكوت ديفوار (3): 1992، 2015 2023
الجزائر (2): 1990، 2019
الكونغو الديمقراطية (2): 1968، 1974
السينغال (2): 2021، 2025
إثيوبيا (1): 1962
السودان (1): 1970
الكونغو برازافيل (1): 1972
المغرب (1): 1976
جنوب أفريقيا (1): 1996
تونس (1): 2004
زمبيا (1): 2012
