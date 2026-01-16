كأس الأمم الأفريقية 2025: السينغال وكابوس النهائيات أمام الدول المضيفة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يخوض منتخب السينغال، يوم الأحد، نهائي كأس الأمم الأفريقية للمرة الرابعة، بعد أعوام 2002 و2019 و2021.

بعد خسارتهم أول نهائيين أمام الكامرون عام 2002 والجزائر عام 2019، استعاد أسود التيرانغا توازنهم بفوزهم على مصر عام 2022، إذ يملكون فرصة جيدة لإضافة نجمة ثانية إلى رصيدهم، شريطة فوزهم على المغرب.

علاوة على ذلك، لم يسبق للسينغال الفوز في خمس مواجهات سابقة مع الدولة المضيفة للبطولة.

فيما يلي سجل المواجهات المباشرة بين السينغال والدول المضيفة لكأس الأمم الأفريقية:

1990 (نصف النهائي): الجزائر 2-1 السينغال

2000 (ربع النهائي): نيجيريا 2-1 السينغال

2004 (ربع النهائي): تونس 1-0 السينغال

2006 (نصف النهائي): مصر 2-1 السينغال

2024 (دور الـ16): ساحل العاج 1-1 (5-4 بركلات الترجيح) السينغال

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



