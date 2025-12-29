Français
Anglais
العربية
رياضة

كأس الأمم الأفريقية 2025 – المجموعة الثالثة: تونس تتأهل قبل مواجهة تنزانيا !

كأس الأمم الأفريقية 2025 – المجموعة الثالثة: تونس تتأهل قبل مواجهة تنزانيا !

بعد نتائج اليوم في المجموعتين الأولى والثانية، ضمن المنتخب التونسي تأهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 كأحد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث، حتى في حال خسارته أمام تنزانيا، شريطة ألا تفوز أوغندا على نيجيريا.

علاوة على ذلك، في حال فوز تونس أو تعادلها مع تنزانيا، ستواجه مالي في دور الـ16.

وفي حال تأهلها كأحد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث، ستواجه إما المغرب أو مصر.

فيما يلي قائمة الفرق الأولى المتأهلة لدور الـ16:

– مصر: المركز الأول في المجموعة ب
– نيجيريا: المركز الأول في المجموعة ج
– الجزائر: المركز الأول في المجموعة هـ
– جنوب أفريقيا: المركز الثاني في المجموعة ب
– المغرب: المركز الأول في المجموعة أ
– مالي: المركز الثاني في المجموعة أ
– تونس: المركز الثاني أو الثالث في المجموعة ج

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

522
الأخبار

باجة تحتضن مهرجان زيت الزيتون بتبرسق و سعر اللتر في حدود 11 دينارًا [فيديو]

345
الأخبار

موفّى 2026 : افتتاح مكتب لجمعية «س و س» بباجة [فيديو]
327
الأخبار

عصام الشوالي : “لم نطلب كأس إفريقيا.. كل ما أردناه هو أن نلعب كرة قدم”
321
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025 – الفرجاني ساسي: «هكذا هي كرة القدم، نربح مباراة ونخسر أخرى» (فيديو)
317
الأخبار

علي العابدي يتوجّه بالشكر إلى جماهير المنتخب الوطني (فيديو)
305
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025 – زياد الجزيري: «احترمنا المنافس أكثر من اللازم»
296
الأخبار

كان المغرب : المنتخب الوطني يتحوّل إلى الرباط
292
الأخبار

كان 2025 – سامي الطرابلسي: «هزيمة موجعة، وكان بإمكاننا العودة» (فيديو)
280
الأخبار

سينما : وفاة الأيقونة بريجيت باردو عن عمر يناهز 91 عاما
279
الأخبار

منتصر الطالبي : “المسابقة مازالت طويلة و هدفنا حاليا هو الترشّح إلى الدّور الثاني” (فيديو)

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى