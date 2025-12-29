كأس الأمم الأفريقية 2025 – المجموعة الثالثة: تونس تتأهل قبل مواجهة تنزانيا !

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بعد نتائج اليوم في المجموعتين الأولى والثانية، ضمن المنتخب التونسي تأهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 كأحد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث، حتى في حال خسارته أمام تنزانيا، شريطة ألا تفوز أوغندا على نيجيريا.

علاوة على ذلك، في حال فوز تونس أو تعادلها مع تنزانيا، ستواجه مالي في دور الـ16.

وفي حال تأهلها كأحد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث، ستواجه إما المغرب أو مصر.

فيما يلي قائمة الفرق الأولى المتأهلة لدور الـ16:

– مصر: المركز الأول في المجموعة ب

– نيجيريا: المركز الأول في المجموعة ج

– الجزائر: المركز الأول في المجموعة هـ

– جنوب أفريقيا: المركز الثاني في المجموعة ب

– المغرب: المركز الأول في المجموعة أ

– مالي: المركز الثاني في المجموعة أ

– تونس: المركز الثاني أو الثالث في المجموعة ج

