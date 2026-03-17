كأس الأمم الأفريقية 2025: المغرب يُتوّج بطلاً بالانسحاب ضد السينغال !

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

منعطفٌ غير متوقع في بطولة كأس الأمم الأفريقية. بعد تتويجها بطلةً في نهائيٍّ مثيرٍ أمام المغرب (1-0 بعد الوقت الإضافي) في 18 جانفي، جُرِّدت السنغال من لقبها يوم الثلاثاء من قِبَل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF). وأعلن الاتحاد فوز أسود الأطلس بالانسحاب.

وجاء في البيان: “قررت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وفقًا للمادة 84 من لوائح كأس الأمم الأفريقية، إعلان انسحاب منتخب السنغال من نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث تمّ اعتماد النتيجة 3-0 لصالح الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم”.

… يُشير البيان إلى أن “لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ترى أن سلوك المنتخب السنغالي (عودة اللاعبين إلى غرف الملابس لبضع دقائق بعد احتساب ركلة الجزاء لصالح المغرب في الوقت بدل الضائع) يندرج ضمن نطاق المادتين 82 و84 من لوائح كأس الأمم الأفريقية.

ويُعتبر الاحتجاج الذي قدمه الاتحاد المغربي لكرة القدم مُبررًا. وقد ثبت أن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، من خلال سلوك لاعبيه، قد انتهك المادة 82 من لوائح كأس الأمم الأفريقية.”

يا له من تطور غير متوقع للأحداث!

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

