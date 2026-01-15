Français
كأس الأمم الأفريقية 2025: النسخة الأكثر إنتاجية من حيث الأهداف

أحرز ساديو ماني هدفًا أمام مصر، ما سمح بتحطيم رقم قياسي لعدد الأهداف المسجلة في نسخة من كأس الأمم الأفريقية، على الرغم من بقاء مباراتين فقط على نهاية البطولة، هما مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ونهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

يبلغ معدل الأهداف لكل مباراة 2.45 هدفًا (120 هدفًا في 49 مباراة)، وسيُعرف الرقم القياسي الرسمي فقط يوم الأحد 18 يناير عقب نهاية المباراة النهائية (20:00).

مع تسجيل 120 هدفًا، تتجاوز هذه النسخة المغربية إجمالي أهداف نسخة 2023 التي أقيمت في كوت ديفوار (119 هدفًا). وكانت الأخيرة تحتفظ حتى الآن بالرقم القياسي منذ توسيع البطولة إلى 24 منتخبًا بدءًا من نسخة 2019.

يجدر بالذكر أنه قبل كأس الأمم الأفريقية 2023، كان الرقم القياسي مسجلاً باسم نسخة 2008، التي شهدت تسجيل 103 أهداف في 32 مباراة فقط، نظرًا لأنها كانت نسخة تضم 16 فريقًا.

