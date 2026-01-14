Français
رياضة

كأس الأمم الأفريقية 2025: بعد فوزه على نيجيريا، المغرب يلحق بالسينغال في المباراة النهائية

شهدت مدينة الرباط مساء الأربعاء أجواءً حماسيةً خلال مباراة نصف النهائي الثانية بين المغرب، الدولة المضيفة التي كانت تحلم برفع الكأس على أرضها، ونيجيريا التي كانت تكتسب زخماً منذ بداية البطولة.

في بداية المباراة، كان من الصعب تحديد الفريق المرشح للفوز. وكانت النتيجة النهائية هزيمة نيجيريا أمام أسود الأطلس بركلات الترجيح (4-2) بعد التعادل السلبي (0-0) في الوقت الأصلي.

طوال هذه البطولة، تألقت نيجيريا هجومياً بشكل لافت (14 هدفاً في 5 مباريات)، وخاصةً ثنائي أوسيمين ولوكمان (7 أهداف و6 تمريرات حاسمة بينهما).

في المقابل، حظي المغرب بميزة اللعب بدعم جماهيره، وهو عامل مهم حفّز أسود الأطلس بشدة.

وتمكن المغاربة من التأهل بفضل امتلاكهم أفضل دفاع في البطولة، حيث لم يستقبل مرماهم سوى هدف واحد منذ انطلاق كأس الأمم الأفريقية، وتمكنوا من فرض سيطرتهم على مجريات اللعب.

تعليقات

