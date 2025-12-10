Français
كأس الأمم الأفريقية 2025: تغيير في برنامج المباريات الودية لمنافس تونس الثاني

تم تأجيل المباراة الودية بين مصر ونيجيريا، ثاني منافسي تونس في المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي كان من المقرر إقامتها يوم الأحد 14 ديسمبر، إلى يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025.

ووفقًا للمنظمين، يعود هذا التغيير إلى لوائح الفيفا الجديدة التي تسمح للأندية بالاحتفاظ بلاعبيها حتى يوم الاثنين 15 ديسمبر، قبل السماح لهم بالمشاركة في النسخة الخامسة والثلاثين من البطولة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً (بتوقيت تونس) على ملعب القاهرة.

علاوة على ذلك، لن تُصنف هذه المباراة الودية كمباراة رسمية كما أُعلن سابقًا، بل كمباراة تدريبية، مما سيسمح للمدربين إريك شيلي وحسام حسن بإجراء أكثر من خمسة تبديلات.

وفي سياق متصل، فإن الاتحاد النيجيري لكرة القدم مدينٌ لمدرب المنتخب النيجيري، إريك شيلي، الذي يُقال إنه يتقاضى حوالي 55 ألف دولار شهريًا، برواتب ومكافآت تصل إلى ثلاثة أشهر.

كما سيسعى المسؤولون النيجيريون إلى حل مشاكل دفع رواتب المدرب حتى يتمكن أوسيمين وزملاؤه من التركيز بشكل كامل على المهمة الموكلة إليهم خلال البطولة القارية.

