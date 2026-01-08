Français
رياضة

كأس الأمم الأفريقية 2025: تونس في المركز الخامس عشر، ترتيب المنتخبات من المركز الحادي عشر إلى الرابع والعشرين

بعد انتهاء دور الستة عشر، انتهت مشاركة 14 منتخباً في كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث تم إقصاؤهم من البطولة إما في دور المجموعات أو دور الستة عشر.

فيما يلي ترتيب المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2025 من المركز الحادي عشر إلى الرابع والعشرين:
11. موزمبيق
12. بنين
13. جنوب أفريقيا
14. تنزانيا
15. تونس
16. السودان
17. أنغولا
18. جزر القمر
19. زامبيا
20. زيمبابوي
21. أوغندا
22. الغابون
23. غينيا الاستوائية
24. بوتسوانا

للتذكير، ستقام مباريات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 وفقاً للجدول التالي:

الجمعة، 9 جانفي 2026
الساعة 5:00 مساءً مالي – السنغال؛ استاد ابن بطوطة، طنجة
8:00 مساءً: الكامرون – المغرب؛ استاد الأمير مولاي عبد الله، الرباط

السبت، 10 جانفي 2026
5:00 مساءً: نيجيريا – الجزائر؛ استاد مراكش، مراكش
8:00 مساءً: مصر – ساحل العاج؛ استاد أدرار، أغادير

