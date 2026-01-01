Français
Anglais
العربية
رياضة

كأس الأمم الأفريقية 2025: تونس – مالي، تاريخ المواجهات بين النسور

كأس الأمم الأفريقية 2025: تونس – مالي، تاريخ المواجهات بين النسور

يواجه منتخب تونس، نظيره المالي يوم السبت 3 جانفي، الساعة 8:00 مساءً (بتوقيت تونس، 7:00 مساءً بتوقيت غرينتش)، ضمن دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقد سبق أن التقى المنتخبان 13 مرة. فازت تونس 6 مرات، وخسرت 4، وتعادلت 3.

فيما يلي تاريخ مباريات منتخبي تونس ومالي:

كأس الأمم الأفريقية – 26 مارس 1994: تونس ضد مالي (0-2)

مباراة ودية دولية – 5 جويلية 1997: تونس ضد مالي (1-0)

مباراة ودية دولية – 4 فيفري 1998: مالي ضد تونس (0-1)

مباراة ودية دولية – 28 أفريل 2004: تونس ضد مالي (1-0)

مباراة ودية دولية – 16 أوت 2006: مالي ضد تونس (1-0)

مباراة ودية دولية – 10 أوت 2011: تونس ضد مالي (4-2)

بطولة أمم أفريقيا للمحليين – 31 جانفي 2016: تونس ضد مالي (1-2)

كأس الأمم الأفريقية – 28 جوان 2019: تونس ضد مالي (1-1)

مباراة ودية دولية – 15 جوان 2021: تونس ضد مالي (1-0)

كأس الأمم الأفريقية – 12 جانفي 2022: تونس ضد مالي (0-1)

تصفيات كأس العالم (أفريقيا) – 25 مارس 2022: مالي ضد تونس (0-1)

تصفيات كأس العالم (أفريقيا) – 29 مارس 2022: تونس ضد مالي (0-0)

كأس الأمم الأفريقية – 20 جانفي 2024: تونس ضد مالي (1-1)

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

379
الأخبار

باجة : حملات أمنية مكثفة تزامنًا مع رأس السنة الإدارية الجديدة

371
الأخبار

تمديد حالة الطوارئ بالبلاد التونسية لشهر إضافي
325
الأخبار

استئناف حركة المرور على الطريق السيارة باجة–تونس
324
اقتصاد وأعمال

تحيين السعر المرجعي لزيت الزيتون البكر الممتاز إلى 10.200 دينار للكيلوغرام
321
الأخبار

إقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحبي عتيق القاضي بسجنه مدة خمسة عشر عاما
314
اقتصاد وأعمال

890 26 مليون دينار: قيمة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة تسجّل مستوى قياسيًا تاريخيًا جديدًا
314
الأخبار

الفرجاني ساسي: “أردت الاحتفال بمباراتي رقم 100 مع المنتخب الوطني بالفوز” (فيديو)
302
الأخبار

إسماعيل الغربي يتحصل على جائزة رجل مباراة تونس و تنزانيا
292
الأخبار

السينغال تهزم بنين و تتصدر المجموعة الرابعة بكأس أمم إفريقيا
291
الأخبار

منتصر الطالبي : “مباراة مالي لن تكون سهلة” (فيديو)

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى