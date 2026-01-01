كأس الأمم الأفريقية 2025: تونس – مالي، تاريخ المواجهات بين النسور

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يواجه منتخب تونس، نظيره المالي يوم السبت 3 جانفي، الساعة 8:00 مساءً (بتوقيت تونس، 7:00 مساءً بتوقيت غرينتش)، ضمن دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقد سبق أن التقى المنتخبان 13 مرة. فازت تونس 6 مرات، وخسرت 4، وتعادلت 3.

فيما يلي تاريخ مباريات منتخبي تونس ومالي:

كأس الأمم الأفريقية – 26 مارس 1994: تونس ضد مالي (0-2)

مباراة ودية دولية – 5 جويلية 1997: تونس ضد مالي (1-0)

مباراة ودية دولية – 4 فيفري 1998: مالي ضد تونس (0-1)

مباراة ودية دولية – 28 أفريل 2004: تونس ضد مالي (1-0)

مباراة ودية دولية – 16 أوت 2006: مالي ضد تونس (1-0)

مباراة ودية دولية – 10 أوت 2011: تونس ضد مالي (4-2)

بطولة أمم أفريقيا للمحليين – 31 جانفي 2016: تونس ضد مالي (1-2)

كأس الأمم الأفريقية – 28 جوان 2019: تونس ضد مالي (1-1)

مباراة ودية دولية – 15 جوان 2021: تونس ضد مالي (1-0)

كأس الأمم الأفريقية – 12 جانفي 2022: تونس ضد مالي (0-1)

تصفيات كأس العالم (أفريقيا) – 25 مارس 2022: مالي ضد تونس (0-1)

تصفيات كأس العالم (أفريقيا) – 29 مارس 2022: تونس ضد مالي (0-0)

كأس الأمم الأفريقية – 20 جانفي 2024: تونس ضد مالي (1-1)

