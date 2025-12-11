Français
رياضة

كأس الأمم الأفريقية 2025: تونس ومنافسوها، آخر المستجدات حول الاستعدادات

في انتظار الكشف عن القائمات النهائية والرسمية، يواصل منافسو تونس في المجموعة الثالثة، وهم أوغندا وتونس وتنزانيا، استعداداتهم، وقد تأثرت برامجهم قليلاً بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تأجيل موعد سماح الأندية للاعبيها بالالتحاق بمنتخباتهم لمدة أسبوع.

وفي ما يلي آخر المستجدات بالتفصيل :

– المنتخب التونسي سيقيم في طبرقة، حيث سيستقبل بوتسوانا يوم 18 ديسمبر؛

– منتخب أوغندا، الذي يجري تربصاً في الدار البيضاء منذ 8 ديسمبر، سيخوض مباراة أمام نادي الجيش الملكي المغربي FAR الرباط يوم 13 ديسمبر، ثم يواجه الغابون في 17 من الشهر نفسه؛

– المنتخب المالي سيتوجه مباشرة إلى الدار البيضاء، من دون برمجة أي مباراة ودية؛

– جزر القمر، التي كان من المقرر أن تجري تربصاً في طبرقة (تونس) وتواجه هناك بوتسوانا يوم 15 ديسمبر، اختارت في النهاية فرنسا ومدينة مالمور (إقليم بوش دو رون)، مع خوض مباراة إعدادية أمام فريق من الدرجة ناسيونال أو ناسيونال 2؛

– منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية سيواجه زامبيا يوم 16 ديسمبر في سان بيدرو دل بيناتار، في مباراة مغلقة من دون حضور جماهيري. وبالتالي تم إلغاء المباراة الودية التي كانت مبرمجة بين كوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية يوم 18 ديسمبر في لا لينيا دي لا كونثيبسيون (إسبانيا)؛

– منتخب الكوت ديفوار، الذي يجري تربصاً في ماربيا، يبحث عن منافس، قد يكون نادياً إسبانياً؛

– من المتوقع أن يجري منتخب الكاميرون تحضيراته في المغرب، من دون خوض مباريات ودية في الوقت الحالي؛

– منتخب جنوب أفريقيا، الذي يعسكر في جوهانسبرغ منذ يوم الاثنين، سيخوض مباراة تحضيرية في المغرب يوم 16 أو 17 ديسمبر، على الأرجح أمام المنتخب المحلي لغانا؛

– منتخب أنغولا، الموجود في تربص بفارو (البرتغال) منذ 8 ديسمبر، سيواجه موزمبيق يوم 17 ديسمبر في المدينة نفسها.

– منتخب البنين بدأ تربصه هذا الأربعاء في بنسليمان بالمغرب، ويجري الإعداد لمباراة ودية، غير أن لا التاريخ ولا المنافس حُدِّدا بعد.

