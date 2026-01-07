Français
Anglais
العربية
رياضة

كأس الأمم الأفريقية 2025: حكام مقابلات ربع النهائي

كأس الأمم الأفريقية 2025: حكام مقابلات ربع النهائي

أعلنت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم قائمة الحكام الذين سيديرون مباريات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025:

الجمعة 9 جانفي
5:00 مساءً، استاد ابن بطوطة في طنجة: مالي ضد السنغال
الحكم: مصطفى غربال (الجزائر)

8:00 مساءً، استاد الأمير مولاي عبد الله في الرباط: المغرب ضد الكاميرون
الحكم: أمين محمد عمر (مصر)

السبت 10 جانفي
5:00 مساءً، استاد مراكش: الجزائر ضد نيجيريا
الحكم: عمر أرتان (الصومال)

8:00 مساءً، الاستاد الكبير في أغادير: مصر ضد ساحل العاج
الحكم: جلال جيد (المغرب)

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

459
الأخبار

تواصل أشغال ملعب بوجمعة الكميتي يهدد احتضان مباراة الأولمبي الباجي وبنقردان !!

393
الأخبار

خسارة ودّية ثقيلة للأولمبي الباجي أمام سيون السويسري
376
الأخبار

الأولمبي الباجي يواجه نادي سيون السويسري ودياً
361
الأخبار

لماذا أطلق ترامب النار على مادورو… ولماذا لا يفعل الشيء نفسه مع بوتين أو شي أو كيم جونغ أون؟
293
الأخبار

زين الدين زيدان يخطف الأنظار في مدرجات كأس أمم إفريقيا دعمًا لابنه لوكا
286
الأخبار

المملكة المتحدة تتحدى ترامب : ولادة سفارة فلسطين بـ«وضع دبلوماسي كامل»
280
أخر الأخبار

باجة: الحوادث تحصد الأرواح..23 قتيلاً و252 جريحاً خلال 2025 [فيديو]
276
الأخبار

التصنيف العالمي للفيفا (مباشر): بعد كأس أمم إفريقيا، تونس تتراجع إلى المركز 47 والمغرب عاشراً عالمياً
273
الأخبار

تعيين هيئة تسييرية جديدة لقيادة النادي البنزرتي
271
اقتصاد وأعمال

نابل: افتتاح خيمة لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى