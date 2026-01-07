كأس الأمم الأفريقية 2025: حكام مقابلات ربع النهائي

أعلنت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم قائمة الحكام الذين سيديرون مباريات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025:
الجمعة 9 جانفي
5:00 مساءً، استاد ابن بطوطة في طنجة: مالي ضد السنغال
الحكم: مصطفى غربال (الجزائر)
8:00 مساءً، استاد الأمير مولاي عبد الله في الرباط: المغرب ضد الكاميرون
الحكم: أمين محمد عمر (مصر)
السبت 10 جانفي
5:00 مساءً، استاد مراكش: الجزائر ضد نيجيريا
الحكم: عمر أرتان (الصومال)
8:00 مساءً، الاستاد الكبير في أغادير: مصر ضد ساحل العاج
الحكم: جلال جيد (المغرب)
