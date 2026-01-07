كأس الأمم الأفريقية 2025: حكام مقابلات ربع النهائي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم قائمة الحكام الذين سيديرون مباريات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025:

الجمعة 9 جانفي

5:00 مساءً، استاد ابن بطوطة في طنجة: مالي ضد السنغال

الحكم: مصطفى غربال (الجزائر)

8:00 مساءً، استاد الأمير مولاي عبد الله في الرباط: المغرب ضد الكاميرون

الحكم: أمين محمد عمر (مصر)

السبت 10 جانفي

5:00 مساءً، استاد مراكش: الجزائر ضد نيجيريا

الحكم: عمر أرتان (الصومال)

8:00 مساءً، الاستاد الكبير في أغادير: مصر ضد ساحل العاج

الحكم: جلال جيد (المغرب)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



