كأس الأمم الأفريقية 2025: حكم تونسي مع المغربي جلال جياد يدير مباراة تحديد المركز الثالث

عيّن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم طاقم طاقم تحكيم ثلاثي مغربي بالكامل، بقيادة جلال جياد.

وسيساعده مواطناه زكريا برينسي وأكاركاد مصطفى، والتونسي خليل الحساني، والكيني بيتر واويرو الذي سيتولى منصب الحكم المساعد الرابع.

كما سيتولى الجزائري لحلو بن براهم مسؤولية تقنية الفيديو المساعد (VAR).

للتذكير، أدار جياد مباراتين من دور المجموعات بين أوغندا وتنزانيا (1-1) والموزمبيق ضد الكاميرون (1-2) يومي 27 و31 ديسمبر على التوالي.

