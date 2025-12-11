Français
Anglais
العربية
رياضة

كأس الأمم الأفريقية 2025: سامي الطرابلسي يفسر معايير اختيار تشكيلته (فيديوهات)

بعد إعلان تشكيلته لكأس الأمم الأفريقية، فسر سامي الطرابلسي، مدرب المنتخب التونسي، معايير اختيار اللاعبين المشاركين في بطولة 2025.

وصرح الطرابلسي قائلاً: “كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) متعاوناً للغاية من حيث التوقيت لاختيار التشكيلة، والتي تم تعزيزها بحارس مرمى رابع، بالإضافة إلى اللاعبين الذين تألقوا في كأس العرب، وأخيراً، تلبية احتياجاتنا التكتيكية للبطولة”.

وفيما يتعلق باختياره لأربعة حراس مرمى لهذه البطولة، أكد الطرابلسي: “لدينا ثلاثة لاعبين على الأقل في كل مركز، بالإضافة إلى بدلاء. وبالنسبة لمركز حراسة المرمى، فإن صبري بن حسين يستحق التواجد في التشكيلة”.

وتشارك تونس في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب، ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب أوغندا ونيجيريا وتنزانيا.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

381
الأخبار

الجزائر – تونس : منحة السفر السياحية بـ750 يورو ضحية نجاحها… و السلطات الجزائرية تتحرك لكبح تحيّل بعض المسافرين

323
أخر الأخبار

عصام شوشان يكشف تفاصيل الفصل المتعلّق بفتح حساب بالعملة الصّعبة [فيديو]
319
الأخبار

«غبيّات حقيرات…» : كيف أحرق فيديو للسيدة ماكرون صورتها؟ صديقة ساركوزي تكشف المستور
308
الأخبار

وزير الفلاحة يتابع نشاط تربية التنّ الأحمر و يعاين وضعية ميناء هرقلة
284
الأخبار

مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة تشيد بمكتسبات المرأة التونسية
281
الأخبار

وزير الصحة : رئيس الجمهورية يتابع ليلا نهارا جميع المشاريع الصحية بكل الولايات [فيديو]
277
الأخبار

وزير التجهيز يتفقد تقدّم أشغال القسطين 3 و 4 من مشروع الطريق السيارة تونس–جلمة
269
أخر الأخبار

فرنسا تكشف دعمها بنين لوجستيًا واستخباراتيًا لإحباط محاولة انقلاب
260
الأخبار

النجم الساحلي : التركيبة الجديدة للإطار الفني
246
أخر الأخبار

الآن : إنطلاق أشغال الجلسة العامة المشتركة الختامية حول مشروع قانون المالية لسنة 2026 (فيديو)

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى