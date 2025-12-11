كأس الأمم الأفريقية 2025: سامي الطرابلسي يفسر معايير اختيار تشكيلته (فيديوهات)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بعد إعلان تشكيلته لكأس الأمم الأفريقية، فسر سامي الطرابلسي، مدرب المنتخب التونسي، معايير اختيار اللاعبين المشاركين في بطولة 2025.

وصرح الطرابلسي قائلاً: “كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) متعاوناً للغاية من حيث التوقيت لاختيار التشكيلة، والتي تم تعزيزها بحارس مرمى رابع، بالإضافة إلى اللاعبين الذين تألقوا في كأس العرب، وأخيراً، تلبية احتياجاتنا التكتيكية للبطولة”.

وفيما يتعلق باختياره لأربعة حراس مرمى لهذه البطولة، أكد الطرابلسي: “لدينا ثلاثة لاعبين على الأقل في كل مركز، بالإضافة إلى بدلاء. وبالنسبة لمركز حراسة المرمى، فإن صبري بن حسين يستحق التواجد في التشكيلة”.

وتشارك تونس في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب، ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب أوغندا ونيجيريا وتنزانيا.

