كأس الأمم الأفريقية 2025 – سامي الطرابلسي: “لهذا السبب لعبنا بثلاثة مدافعين ودور بن رمضان الجديد” (فيديو)

رداً على سؤال حول تكتيكه بثلاثة مدافعين أمام نيجيريا، قال الطرابلسي: “نواجه فريقاً عظيماً يهيمن على أفريقيا، فلاعبه الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعامي 2023 و2024 نيجيري، كما أن صاحب المركز الثالث في عام 2025 نيجيري أيضاً. يمتلكون لاعبين فرديين من الطراز الرفيع. في المواقف الدفاعية، لا يمكنك مواجهتهم وجهاً لوجه.”

وفيما يتعلق ببن رمضان ودوره الجديد، أوضح مدرب المنتخب أن لاعبه “لم يكن ظهيراً دفاعياً، بل لاعباً هجومياً يُساند زملاءه في الهجوم وضمن خطة 3-1-4-2. وقد نجح بن رمضان في حجب خصمه المباشر في منطقته الدفاعية.”

