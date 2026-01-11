Français
كأس الأمم الأفريقية 2025: صامويل إيتو يشكر تنظيم البطولة والاتحاد المغربي لكرة القدم

كأس الأمم الأفريقية 2025: صامويل إيتو يشكر تنظيم البطولة والاتحاد المغربي لكرة القدم

بعد خروج فريقه على يد الدولة المنظمة المغرب، وجه صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، رسالة شكر إلى رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم على تنظيم البطولة.

وفيما يلي نص رسالة رئيس الاتحاد الكاميروني:

“السيد الرئيس المحترم،

انتهت مشاركة منتخب الأسود غير المروضة من الكاميرون في كأس الأمم الأفريقية بعد الدور ربع النهائي الذي جرى يوم الجمعة 9 يناير 2026 على ملعب مولاي عبد الله بالرباط، في مباراة فاز بها المنتخب المغربي.

بالنيابة عن الوفد الكاميروني ومشجعي المنتخب، أود أن أتقدم إليكم بأسمى تحياتنا وأطيب التهاني الرياضية، بروح من الروح الرياضية والاحترام المتبادل.

كما نود أن نعرب عن بالغ امتناننا للجودة الاستثنائية في تنظيم هذه البطولة، وللحفاوة والكرم الأخوي الذي خصصه الشعب المغربي لفريقنا، ولوفدنا، ولجماهيرنا. وتُظهر علامات الضيافة التي لاحظناها في جميع الأماكن التي ترددنا عليها مدى الجهد التحضيري المتميز الذي قامت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

نتمنى التوفيق لأسود الأطلس في بقية مباريات البطولة.

نشكر لكم مرة أخرى قوة الروابط الأخوية التي تجمعنا،
وتفضلوا، السيد الرئيس المحترم، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام من الاتحاد الكاميروني لكرة القدم.”

