Français
Anglais
العربية
رياضة

كأس الأمم الأفريقية 2025: لاعب تونسي ضمن قائمة الهدافين

إنتهت المرحلة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، وتم تحديد مباريات دور الـ16.

ويُعدّ التونسي إلياس العاشوري، الذي سجّل هدفين في مرمى أوغندا، من بين أبرز هدافي الدور الأول.

تعرّف على أبرز الهدافين في هذه المرحلة:

– رياض محرز (الجزائر): 3 أهداف
– إبراهيم دياز (المغرب): 3 أهداف
– أيوب الكعبي (المغرب): 3 أهداف

– إلياس العاشوري (تونس): هدفان
– غايل كاكوتا (جمهورية الكونغو الديمقراطية): هدفان
– محمد صلاح (مصر): هدفان
– عماد ديالو (ساحل العاج): هدفان
– لاسين سينايوكو (مالي): هدفان
– أديمولا لوكمان (نيجيريا): هدفان
– رافائيل أونيديكا (نيجيريا): هدفان
– أوسوين أبوليس (جنوب أفريقيا): هدفان
– لايل فوستر (جنوب أفريقيا): هدفان
– نيكولاس جاكسون (السنغال): هدفان
– شريف ندياي (السنغال): هدفان

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

424
أخر الأخبار

باجة: انقلاب شاحنة ثقيلة على الطريق السيّارة

364
الأخبار

باجة : حملات أمنية مكثفة تزامنًا مع رأس السنة الإدارية الجديدة
364
الأخبار

تمديد حالة الطوارئ بالبلاد التونسية لشهر إضافي
329
الأخبار

اليمن : لا سودان ثانٍ… محمد بن سلمان يوقف اندفاع محمد بن زايد و يقصف أسلحة وُجّهت إلى الانفصاليين
320
الأخبار

استئناف حركة المرور على الطريق السيارة باجة–تونس
317
اقتصاد وأعمال

تحيين السعر المرجعي لزيت الزيتون البكر الممتاز إلى 10.200 دينار للكيلوغرام
316
الأخبار

إقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحبي عتيق القاضي بسجنه مدة خمسة عشر عاما
309
الأخبار

الفرجاني ساسي: “أردت الاحتفال بمباراتي رقم 100 مع المنتخب الوطني بالفوز” (فيديو)
306
اقتصاد وأعمال

890 26 مليون دينار: قيمة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة تسجّل مستوى قياسيًا تاريخيًا جديدًا
297
الأخبار

إسماعيل الغربي يتحصل على جائزة رجل مباراة تونس و تنزانيا

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى