كأس الأمم الأفريقية 2025: لاعب تونسي ضمن قائمة الهدافين

إنتهت المرحلة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، وتم تحديد مباريات دور الـ16.

ويُعدّ التونسي إلياس العاشوري، الذي سجّل هدفين في مرمى أوغندا، من بين أبرز هدافي الدور الأول.

تعرّف على أبرز الهدافين في هذه المرحلة:

– رياض محرز (الجزائر): 3 أهداف

– إبراهيم دياز (المغرب): 3 أهداف

– أيوب الكعبي (المغرب): 3 أهداف

– إلياس العاشوري (تونس): هدفان

– غايل كاكوتا (جمهورية الكونغو الديمقراطية): هدفان

– محمد صلاح (مصر): هدفان

– عماد ديالو (ساحل العاج): هدفان

– لاسين سينايوكو (مالي): هدفان

– أديمولا لوكمان (نيجيريا): هدفان

– رافائيل أونيديكا (نيجيريا): هدفان

– أوسوين أبوليس (جنوب أفريقيا): هدفان

– لايل فوستر (جنوب أفريقيا): هدفان

– نيكولاس جاكسون (السنغال): هدفان

– شريف ندياي (السنغال): هدفان

