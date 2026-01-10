كأس الأمم الأفريقية 2025: مصر تهزم الكوت ديفوار وتتأهل لمواجهة السينغال (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في سعيه لتحقيق لقبه الثاني على التوالي مع الكوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية 2025، فشل المدرب إيميرس فاي في التغلب على غريمه التقليدي، مصر، مساء السبت على ملعب أدرار في أغادير، المغرب.

وشهدت مباراة ربع النهائي الأخيرة من كأس الأمم الأفريقية 2025 فوز الفراعنة على الأفيال الايفوارية (3-1) وحجزهم آخر مقعد في نصف النهائي لمواجهة أسود التيرانغا السنغالية يوم الأربعاء الساعة 6:00 مساءً (بتوقيت تونس).

سجل أهداف المباراة عمر مرموش (4′)، ورامي ربيع (42′)، ومحمد صلاح (52′)، بينما قلص الإيفواري الفارق بهدف عكسي سجله أحمد فتوح (40’، 2-1) وهدف ثانٍ من غويلا دوي (73′).

الليلة، واجه فاي حسام حسن، مدرب المنتخب المصري، للمرة الثانية، بعد أن لعب ضده سابقاً في عام 2006.

