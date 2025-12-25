Français
Anglais
العربية
رياضة

كأس الأمم الأفريقية 2025: نتائج الجولة الأولى وبرنامج مباريات الجولة الثانية

كأس الأمم الأفريقية 2025: نتائج الجولة الأولى وبرنامج مباريات الجولة الثانية

بينما يُعتبر المغرب، الذي يلعب على أرضه، المرشح الأوفر حظاً للفوز، فإن تونس والجزائر والسنغال هي أيضاً فرقٌ تؤمن بقدرتها على تحقيق الانتصار.

يمكنكم الاطلاع على نتائج الجولة الأولى وجدول مباريات الجولة الثانية هنا:

21 ديسمبر
8:00 مساءً: المغرب 2-0 جزر القمر (مجمع الأمير مولاي عبد الله الرياضي)

22 ديسمبر
3:00 مساءً: مالي 1-1 زامبيا (ملعب محمد الخامس)
6:00 مساءً: جنوب أفريقيا 2-1 أنغولا (ملعب مراكش)
9:00 مساءً: مصر 2-1 زيمبابوي (ملعب أغادير)

23 ديسمبر
1:30 مساءً: جمهورية الكونغو الديمقراطية 1-0 بنين (ملعب البارد)
4:00 مساءً: السنغال 3-0 بوتسوانا (ملعب طنجة)
6:30 مساءً: نيجيريا 2-1 تنزانيا (مجمع فاس الرياضي)
9:00 مساءً: تونس 3-1 أوغندا (الملحق الأولمبي، مجمع الأمير مولاي عبد الله الرياضي)

24 ديسمبر
1:30 مساءً: بوركينا فاسو ٢-١ غينيا الاستوائية (ملعب محمد الخامس)
4:00 مساءً: الجزائر 3-0 السودان (مجمع الأمير مولاي الحسن الرياضي)
6:30 مساءً: ساحل العاج 1-0 موزمبيق (ملعب مراكش)
9:00 مساءً: الكاميرون 1-0 الغابون (ملعب أغادير)

26 ديسمبر
1:30 مساءً: أنغولا – زيمبابوي (ملعب مراكش)
4:00 مساءً: مصر – جنوب أفريقيا (ملعب أغادير)
6:30 مساءً: زامبيا – جزر القمر (ملعب محمد الخامس)
9:00 مساءً: المغرب – مالي (مجمع الأمير مولاي عبد الله الرياضي)

27 ديسمبر
1:30 مساءً: بنين – بوتسوانا (الملعب الملحق الأولمبي، مجمع الأمير مولاي عبد الله الرياضي)
4:00 مساءً: السنغال – جمهورية الكونغو الديمقراطية (ملعب طنجة)
6:30 مساءً: أوغندا – تنزانيا (ملعب البارد)
9:00 مساءً: نيجيريا – تونس (مجمع فاس الرياضي)

28 ديسمبر
1:30 مساءً: الغابون – موزمبيق (ملعب أغادير)
4:00 مساءً: غينيا الاستوائية – السودان (ملعب محمد الخامس)
6:30 مساءً: الجزائر – بوركينا فاسو (مجمع الأمير مولاي الحسن الرياضي)
9:00 مساءً رئيس الوزراء: ساحل العاج – الكاميرون (ملعب مراكش)

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

393
أخر الأخبار

المنصة الرقمية للتشغيل من طالت بطالتهم: من يُشرف عليها وأي دور للبرلمان؟ إليك التفاصيل (فيديو)

330
الأخبار

الجزائر : ترامب يريد «رجلًا صارمًا» سفيرًا… و «صديقة» الجزائريين تغادر المشهد
315
الأخبار

كان 2025 – إلياس العاشوري: «نحن راضون جدًا عن الأداء وما قدمناه على أرضية الميدان» (فيديو)
315
الأخبار

لقطة إنسانية من مباراة تونس و أوغندا تخلّد في الذاكرة
307
الأخبار

سامي الطرابلسي : “اللاعبين كانوا في المستوى و أسعدوا الجماهير” (فيديو)
299
الأخبار

كأس إفريقيا للأمم 2025 – حنبعل المجبري: «شكرًا للمغرب على حسن التنظيم» (فيديو)
291
الأخبار

نادي سيون السويسري يختار طبرقة لإقامة تربصه التحضيري
286
الأخبار

اطلاق خدمة جديدية لطلب بطاقة التعريف الوطنية عن بعد لفائدة تلاميذ السنة الثالثة ثانوي
280
أخر الأخبار

الميداني الضاوي: تحديد سعر “الباز” لزيت الزيتون بـ 10 دينارات للكلغ الواحد لا يمكن أن يغطي كلفة الانتاج [فيديو]
279
أخر الأخبار

في ولاية قفصة: وزير التجهيز والاسكان يطلع على سير عدد من المشاريع

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى