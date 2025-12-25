كأس الأمم الأفريقية 2025: نتائج الجولة الأولى وبرنامج مباريات الجولة الثانية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بينما يُعتبر المغرب، الذي يلعب على أرضه، المرشح الأوفر حظاً للفوز، فإن تونس والجزائر والسنغال هي أيضاً فرقٌ تؤمن بقدرتها على تحقيق الانتصار.

يمكنكم الاطلاع على نتائج الجولة الأولى وجدول مباريات الجولة الثانية هنا:

21 ديسمبر

8:00 مساءً: المغرب 2-0 جزر القمر (مجمع الأمير مولاي عبد الله الرياضي)

22 ديسمبر

3:00 مساءً: مالي 1-1 زامبيا (ملعب محمد الخامس)

6:00 مساءً: جنوب أفريقيا 2-1 أنغولا (ملعب مراكش)

9:00 مساءً: مصر 2-1 زيمبابوي (ملعب أغادير)

23 ديسمبر

1:30 مساءً: جمهورية الكونغو الديمقراطية 1-0 بنين (ملعب البارد)

4:00 مساءً: السنغال 3-0 بوتسوانا (ملعب طنجة)

6:30 مساءً: نيجيريا 2-1 تنزانيا (مجمع فاس الرياضي)

9:00 مساءً: تونس 3-1 أوغندا (الملحق الأولمبي، مجمع الأمير مولاي عبد الله الرياضي)

24 ديسمبر

1:30 مساءً: بوركينا فاسو ٢-١ غينيا الاستوائية (ملعب محمد الخامس)

4:00 مساءً: الجزائر 3-0 السودان (مجمع الأمير مولاي الحسن الرياضي)

6:30 مساءً: ساحل العاج 1-0 موزمبيق (ملعب مراكش)

9:00 مساءً: الكاميرون 1-0 الغابون (ملعب أغادير)

26 ديسمبر

1:30 مساءً: أنغولا – زيمبابوي (ملعب مراكش)

4:00 مساءً: مصر – جنوب أفريقيا (ملعب أغادير)

6:30 مساءً: زامبيا – جزر القمر (ملعب محمد الخامس)

9:00 مساءً: المغرب – مالي (مجمع الأمير مولاي عبد الله الرياضي)

27 ديسمبر

1:30 مساءً: بنين – بوتسوانا (الملعب الملحق الأولمبي، مجمع الأمير مولاي عبد الله الرياضي)

4:00 مساءً: السنغال – جمهورية الكونغو الديمقراطية (ملعب طنجة)

6:30 مساءً: أوغندا – تنزانيا (ملعب البارد)

9:00 مساءً: نيجيريا – تونس (مجمع فاس الرياضي)

28 ديسمبر

1:30 مساءً: الغابون – موزمبيق (ملعب أغادير)

4:00 مساءً: غينيا الاستوائية – السودان (ملعب محمد الخامس)

6:30 مساءً: الجزائر – بوركينا فاسو (مجمع الأمير مولاي الحسن الرياضي)

9:00 مساءً رئيس الوزراء: ساحل العاج – الكاميرون (ملعب مراكش)

