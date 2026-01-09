كأس الأمم الأفريقية 2025: هل يغيب توغاي عن البطولة بأكملها ؟ بيتكوفيتش يوضح

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

نفى اليوم الجمعة مدرب منتخب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش رسميًا الشائعات التي ترددت حول غياب المدافع الجزائري محمد أمين توغاي، لاعب الترجي الرياضي التونسي، عن بقية مباريات كأس الأمم الأفريقية، موضحًا الموقف.

خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة الجزائر ونيجيريا، صرّح المدرب السويسري البوسني قائلًا: “وصل توغاي مصابًا. لم يتعافَ تمامًا بعد، لكننا ما زلنا نأمل في عودته”.

وبذلك، تُدحض أي تكهنات حول انسحابه النهائي في هذه المرحلة من البطولة، خاصةً أنه كان قد استأنف تدريبات الفريق مؤخرًا، مما أثار تساؤلات حول حالته الصحية.

ويُعدّ هذا الخبر بمثابة دفعة معنوية كبيرة للمنتخب الجزائري، تمامًا كما هو الحال مع سمير شرقي، الذي عاد إلى الملاعب بعد غيابه لبضعة أيام بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة بوركينا فاسو.

