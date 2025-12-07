كأس الأمم الإفريقية: أكثر المنتخبات صعودًا إلى منصة التتويج

في حين تحتفظ مصر بالرقم القياسي في عدد التتويجات بـ7 ألقاب قارية، يمكن لنيجيريا أن تتباهى بكونها المنتخب الأكثر صعودًا إلى منصة التتويج في تاريخ البطولة.
فقد اعتلت “النسور الخضر” منصة التتويج في 16 مناسبة: 3 مرات بطلة، و5 نهائيات خاسرة، و8 مرات في المركز الثالث، متقدمة على مصر التي تمتلك 13 تتويجًا (7 ألقاب، 3 نهائيات خاسرة، و3 مرات في المركز الثالث).
ترتيب المنتخبات حسب عدد مرات الصعود إلى منصة التتويج :
-
نيجيريا: 16 صعود على منصة التتويج
-
مصر: 13 صعود على منصة التتويج
-
غانا: 10 صعود على منصة التتويج
-
كوت ديفوار: 9 صعود على منصة التتويج
-
الكاميرون: 8 صعود على منصة التتويج
-
زامبيا: 6 صعود على منصة التتويج
-
الجزائر: 5 صعود على منصة التتويج
-
تونس: 4 صعود على منصة التتويج
-
السودان: 4 صعود على منصة التتويج
-
السنغال: 4 صعود على منصة التتويج
-
جنوب إفريقيا: 4 صعود على منصة التتويج
-
إثيوبيا: 3 صعود على منصة التتويج
-
المغرب: 3 صعود على منصة التتويج
-
مالي: 3 صعود على منصة التتويج
-
بوركينا فاسو: 2 صعود على منصة التتويج
-
الكونغو: 1 صعود على منصة التتويج
-
أوغندا: 1 صعود على منصة التتويج
-
غينيا: 1 صعود على منصة التتويج
-
ليبيا: 1 صعود على منصة التتويج
