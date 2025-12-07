كأس الأمم الإفريقية: أكثر المنتخبات صعودًا إلى منصة التتويج

في حين تحتفظ مصر بالرقم القياسي في عدد التتويجات بـ7 ألقاب قارية، يمكن لنيجيريا أن تتباهى بكونها المنتخب الأكثر صعودًا إلى منصة التتويج في تاريخ البطولة.

فقد اعتلت “النسور الخضر” منصة التتويج في 16 مناسبة: 3 مرات بطلة، و5 نهائيات خاسرة، و8 مرات في المركز الثالث، متقدمة على مصر التي تمتلك 13 تتويجًا (7 ألقاب، 3 نهائيات خاسرة، و3 مرات في المركز الثالث).

ترتيب المنتخبات حسب عدد مرات الصعود إلى منصة التتويج :