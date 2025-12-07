Français
Anglais
العربية
رياضة

كأس الأمم الإفريقية: أكثر المنتخبات صعودًا إلى منصة التتويج

كأس الأمم الإفريقية: أكثر المنتخبات صعودًا إلى منصة التتويج

في حين تحتفظ مصر بالرقم القياسي في عدد التتويجات بـ7 ألقاب قارية، يمكن لنيجيريا أن تتباهى بكونها المنتخب الأكثر صعودًا إلى منصة التتويج في تاريخ البطولة.

فقد اعتلت “النسور الخضر” منصة التتويج في 16 مناسبة: 3 مرات بطلة، و5 نهائيات خاسرة، و8 مرات في المركز الثالث، متقدمة على مصر التي تمتلك 13 تتويجًا (7 ألقاب، 3 نهائيات خاسرة، و3 مرات في المركز الثالث).

ترتيب المنتخبات حسب عدد مرات الصعود إلى منصة التتويج :

  1. نيجيريا: 16 صعود على منصة التتويج

  2. مصر: 13 صعود على منصة التتويج

  3. غانا: 10 صعود على منصة التتويج

  4. كوت ديفوار: 9 صعود على منصة التتويج

  5. الكاميرون: 8 صعود على منصة التتويج

  6. زامبيا: 6 صعود على منصة التتويج

  7. الجزائر: 5 صعود على منصة التتويج

  8. تونس: 4 صعود على منصة التتويج

  9. السودان: 4 صعود على منصة التتويج

  10. السنغال: 4 صعود على منصة التتويج

  11. جنوب إفريقيا: 4 صعود على منصة التتويج

  12. إثيوبيا: 3 صعود على منصة التتويج

  13. المغرب: 3 صعود على منصة التتويج

  14. مالي: 3 صعود على منصة التتويج

  15. بوركينا فاسو: 2 صعود على منصة التتويج

  16. الكونغو: 1 صعود على منصة التتويج

  17. أوغندا: 1 صعود على منصة التتويج

  18. غينيا: 1 صعود على منصة التتويج

  19. ليبيا: 1 صعود على منصة التتويج

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

355
الأخبار

سوسة : انطلاق توزيع المساعدات الاجتماعية تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية

351
الأخبار

الأولمبي الباجي : تركيبة الهيئة المديرة الجديدة و دعوة الجماهير لمساندة الفريق في هذه الفترة الحساسة
315
الأخبار

باجة : تخريب حواجز حماية المسلك السياحي يثير استنكار البلدية
263
الأخبار

وزارة الصحة : تدخّل ناجح بطائرة مروحية لإنقاذ مريض في صفاقس
260
الأخبار

الجنائية الدولية : محاكمة نتنياهو غيابياً أمر وارد
247
الأخبار

سيف الدّين الجزيري : “يجب أن نستغلّ الفرصة و نفوز أمام قطر” (فيديو)
241
الأخبار

إندونيسيا: حصيلة الفيضانات تتجاوز 900 قتيل (الإنقاذ)
237
الأخبار

برنامج مباريات المنتخب الوطني في الدّور الأوّل لكأس العالم
235
الأخبار

وزارة الداخلية تفتح مناظرة خارجية لانتداب 280 عريفا بسلك الحماية المدنية
235
رياضة

تونس – قطر : سامي الطرابلسي يتحدث عن مصير نسور قرطاج (فيديوهات)

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى