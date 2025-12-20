كأس الأمم الإفريقية: ستة أرقام قياسية تاريخية صنعت مجد البطولة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تنطلق النسخة الخامسة والثلاثون من كأس الأمم الإفريقية يوم الأحد 21 ديسمبر بالمغرب، وتتواصل إلى غاية 18 جانفي، بمشاركة 24 منتخبًا إفريقيًا.

في ما يلي استعراض لأبرز الأرقام القياسية التي بصمت تاريخ المسابقة عبر مختلف دوراتها، منذ انطلاقها لأول مرة سنة 1957:

1- أكبر عدد من المشاركات المتتالية في النهائيات

تونس: 17 مشاركة متتالية من 1994 إلى 2025

2- الهداف التاريخي لكأس الأمم الإفريقية

صامويل إيتو (الكاميرون): 18 هدفًا

3- أكبر عدد من الأهداف في مباراة واحدة

لوران بوكو (ساحل العاج): 5 أهداف ضد إثيوبيا سنة 1970

4- أكبر عدد من الأهداف في نسخة واحدة

مولامبا نداي (زائير): 9 أهداف في نسخة 1974

5- أطول سلسلة من المباريات دون هزيمة في النهائيات

مصر: 24 مباراة متتالية دون خسارة بين 2010 و2017

6- المنتخب الأكثر تتويجًا باللقب

مصر: 7 ألقاب (1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



