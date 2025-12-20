Français
Anglais
العربية
رياضة

كأس الأمم الإفريقية: ستة أرقام قياسية تاريخية صنعت مجد البطولة

كأس الأمم الإفريقية: ستة أرقام قياسية تاريخية صنعت مجد البطولة

تنطلق النسخة الخامسة والثلاثون من كأس الأمم الإفريقية يوم الأحد 21 ديسمبر بالمغرب، وتتواصل إلى غاية 18 جانفي، بمشاركة 24 منتخبًا إفريقيًا.

في ما يلي استعراض لأبرز الأرقام القياسية التي بصمت تاريخ المسابقة عبر مختلف دوراتها، منذ انطلاقها لأول مرة سنة 1957:

1- أكبر عدد من المشاركات المتتالية في النهائيات
تونس: 17 مشاركة متتالية من 1994 إلى 2025

2- الهداف التاريخي لكأس الأمم الإفريقية
صامويل إيتو (الكاميرون): 18 هدفًا

3- أكبر عدد من الأهداف في مباراة واحدة
لوران بوكو (ساحل العاج): 5 أهداف ضد إثيوبيا سنة 1970

4- أكبر عدد من الأهداف في نسخة واحدة
مولامبا نداي (زائير): 9 أهداف في نسخة 1974

5- أطول سلسلة من المباريات دون هزيمة في النهائيات
مصر: 24 مباراة متتالية دون خسارة بين 2010 و2017

6- المنتخب الأكثر تتويجًا باللقب
مصر: 7 ألقاب (1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010)

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

291
الأخبار

واشنطن تعزّز التعاون الأمني مع تونس: تسليم معدات بقيمة 1.4 مليون دولار لمكافحة الإرهاب

288
أخر الأخبار

تقلبات جوية حادة تضرب دولًا خليجية: أمطار غزيرة، ثلوج وبرد قارس
274
الأخبار

كرة اليد : تأجيل الإعلان عن قرار إثارة النادي الافريقي
270
الأخبار

سفير إسبانيا يؤدي زيارة توديع لرئيس الجمهورية
269
الأخبار

كأس العرب للمنتخبات: رسميًا. إلغاء مباراة السعودية – الإمارات
266
الأخبار

كأس العرب للأمم : تأخير لقاء السعودية – الإمارات بسبب الأمطار الغزيرة
264
الأخبار

مباراة ودية: تونس تهزم بوتسوانا في طبرقة
261
اقتصاد وأعمال

بعد الجزائري الذي هزم أمازون… العبقري الذي تفوّق على “OpenAI” و غوغل
259
الأخبار

رئيس الجمهورية:’’الشّعب التونسي وجّه يوم أمس صفعة لكلّ المتآمرين “
256
تكنولوجيا

مؤسسة أورنج تونس تجدّد حملتها التضامنية “دفّيني” بالشراكة مع جمعية “طفل وابتسامات” بالمدرسة الابتدائية القصر الأحمر من معتمدية نبر بولاية الكاف.

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى