كأس الأمم الإفريقية: مصر مرشحة لاستضافة نسخة 2032 أو 2036

في انتظار الموافقة الرسمية من الحكومة المصرية، أكدت الاتحاد المصري لكرة القدم عزمه التقدم بطلب لاستضافة كأس الأمم الإفريقية في نسختي 2032 أو 2036.

وجاء هذا القرار خلال اجتماع لمجلس الإدارة، الذي ناقش رسالة من وزارة الشباب والرياضة تشجع الاتحاد على الشروع في عملية الترشح.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر قد استضافت البطولة خمس مرات من قبل، وهي أعوام: 1959 و1974 و1986 و2006 و2019.

ومن المقرر أن تستضيف النسخة المقبلة من كأس الأمم الإفريقية كلاً من كينيا وتنزانيا وأوغندا في عام 2027، في حين لم يتم بعد تحديد الدول المضيفة لنسخة 2028 والنسخ التالية.

وأعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (CAF) أن البطولة ستنتقل إلى دورة تنظيمية كل أربع سنوات ابتداءً من 2028.

