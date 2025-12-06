كأس الأمم العربية: مصر والإمارات تتعادلان والأردن ينهي الدور الأول في الصدارة (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

انتهت المواجهة بين المنتخبين المصري والإماراتي بالتعادل (1-1)، مساء السبت، في إطار الجولة الثانية من منافسات كأس الأمم العربية (المجموعة الثالثة)، وذلك بعد مباراة افتقرت إلى الندية والإثارة.

وكان كايو لوكاس قد افتتح التسجيل لصالح المنتخب الإماراتي في الدقيقة 61، قبل أن ينجح مروان حمدي في تعديل النتيجة للمنتخب المصري عند الدقيقة 85، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

وسجل المنتخب المصري هدفًا ثانيًا في الوقت بدل الضائع، غير أن تقنية الفيديو (VAR) ألغته بداعي التسلل.

وبهذا التعادل، يضمن المنتخب الأردني حفاظه على صدارة المجموعة وتأهله إلى الدور الثاني حتى في حال الخسارة أمام مصر في المباراة الثالثة والأخيرة، المقررة يوم الثلاثاء في تمام الساعة 15:30، في حين يواجه منتخب الكويت نظيره الإماراتي في التوقيت نفسه ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

