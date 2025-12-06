Français
Anglais
العربية
رياضة

كأس الأمم العربية: مصر والإمارات تتعادلان والأردن ينهي الدور الأول في الصدارة (فيديو)

انتهت المواجهة بين المنتخبين المصري والإماراتي بالتعادل (1-1)، مساء السبت، في إطار الجولة الثانية من منافسات كأس الأمم العربية (المجموعة الثالثة)، وذلك بعد مباراة افتقرت إلى الندية والإثارة.

وكان كايو لوكاس قد افتتح التسجيل لصالح المنتخب الإماراتي في الدقيقة 61، قبل أن ينجح مروان حمدي في تعديل النتيجة للمنتخب المصري عند الدقيقة 85، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

وسجل المنتخب المصري هدفًا ثانيًا في الوقت بدل الضائع، غير أن تقنية الفيديو (VAR) ألغته بداعي التسلل.

وبهذا التعادل، يضمن المنتخب الأردني حفاظه على صدارة المجموعة وتأهله إلى الدور الثاني حتى في حال الخسارة أمام مصر في المباراة الثالثة والأخيرة، المقررة يوم الثلاثاء في تمام الساعة 15:30، في حين يواجه منتخب الكويت نظيره الإماراتي في التوقيت نفسه ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

549
الأخبار

كمال والي رئيساً جديداً للهيئة التسييرية للأولمبي الباجي

316
الأخبار

زبير بية : أداء منتخب تونس ضد فلسطين أسوأ من مباراة سوريا و الوضعية أصبحت معقدة
305
الأخبار

صفاقس: انطلاق عملية توزيع المساعدات لمجابهة موجة البرد
290
الأخبار

تونس: استئناف النظر في قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري أمام دائرة الإرهاب
278
أخر الأخبار

باجة: نفوق حوت على شاطئ الزوارع
272
الأخبار

نتنياهو يحطّ في نيويورك لإذلال مامداني و الانتقام لترامب؟
270
الأخبار

إطلاق منصّة رقمية جديدة لتسهيل الحصول على بطاقة الإعاقة: خطوة نوعية في الخدمات الاجتماعية
264
الأخبار

رغم التعادل… صورة خالدة تُوحّد الجماهير التونسية و الفلسطينية في كأس العرب”
262
الأخبار

باجة : تخريب حواجز حماية المسلك السياحي يثير استنكار البلدية
261
الأخبار

إنجاز طبي غير مسبوق: فريق مستشفى الرابطة ينجح في استئصال اضطراب نظم قلبي لرضيع بتقنية ثلاثية الأبعاد

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى