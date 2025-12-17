كأس الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين 2025: نيويورك تُفاجئ سان أنطونيو وتفوز باللقب (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في ليلة الثلاثاء، شهدت نهائيات كأس الرابطة الوطنية لكرة السلة (NBA) التي أقيمت في لاس فيغاس، فوز نيويورك نيكس على سان أنطونيو سبيرز بنتيجة 124-113، بعد سيطرة نيكس على مجريات المباراة في معظم فتراتها.

ويُعدّ هذا اللقب الأول لنيكس منذ آخر لقب لهم في الدوري قبل أكثر من 52 عامًا، وتحديدًا عام 1973، على حساب لوس أنجلوس ليكرز بقيادة ويلت تشامبرلين.

وفي هذا الموسم، استُبدلت جائزة أفضل لاعب في النهائيات بجائزة أفضل لاعب في البطولة. وقد نال جيلين برونسون هذا الشرف (25 نقطة من 11 تسديدة ناجحة من أصل 27، بالإضافة إلى 4 متابعات و8 تمريرات حاسمة).

