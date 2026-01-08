Français
كأس السوبر الإسباني 2025: ريال مدريد ضد برشلونة في النهائي (فيديو)

من سينضم إلى برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني 2025، ريال مدريد أم أتلتيكو مدريد؟ هل سيحرم دييغو سيميوني الجماهير من كلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

الإجابة هي لا، فقد انتهت المواجهة بين قطبي العاصمة الإسبانية بفوز ريال مدريد (2-1).

في المباراة النهائية يوم الأحد الساعة 8:00 مساءً بتوقيت تونس، سيواجه ريال مدريد برشلونة، الذي اكتسح أتلتيك بلباو (5-0) مساء الأربعاء في السعودية، في مباراة نصف النهائي الأولى.

