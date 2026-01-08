كأس السوبر الإسباني 2025: ريال مدريد ضد برشلونة في النهائي (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

من سينضم إلى برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني 2025، ريال مدريد أم أتلتيكو مدريد؟ هل سيحرم دييغو سيميوني الجماهير من كلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

الإجابة هي لا، فقد انتهت المواجهة بين قطبي العاصمة الإسبانية بفوز ريال مدريد (2-1).

في المباراة النهائية يوم الأحد الساعة 8:00 مساءً بتوقيت تونس، سيواجه ريال مدريد برشلونة، الذي اكتسح أتلتيك بلباو (5-0) مساء الأربعاء في السعودية، في مباراة نصف النهائي الأولى.

