كأس السوبر الإسباني 2026: التشكيلات المحتملة للكلاسيكو في النهائي

مساء هذا الأحد (20:00) في المملكة العربية السعودية، يلتقي نادي برشلونة وريال مدريد على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

من جانب واحد، سيغيب مدرب برشلونة هانز-ديتر فليك عن كل من غافي وكريستنسن بسبب الإصابات.

وفي المقابل، يواجه تشابي ألونسو غياب كل من ميليتاو وألكسندر أرنولد للإصابة، بالإضافة إلى غياب دياز الذي انضم إلى كأس الأمم الإفريقية 2025. أما مبابي، الذي تعافى من إصابة في الركبة، فقد يبدأ المباراة على مقاعد البدلاء.

التشكيلات المحتملة للفريقين:

برشلونة: غارسيا – كوندي، كوبارسي، غارسيا، بالدي – بيدري، دي يونغ – يامال، فيرمين لوبيز، رافينيا – توريس.

ريال مدريد: كورتوا – فالفيردي، أسينسيو، روديجير، كاريراس – كامافينغا، تشواميني، بيلينغهام – رودريغو، غارسيا، فينيسيوس.

