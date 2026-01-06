كأس السوبر الإسباني 2026: المواعيد، الملاعب وقنوات بث المباريات

ستُقام كأس السوبر الإسباني 2026 مجددًا على الأراضي السعودية، وتحديدًا في مدينة جدة، التي ستستضيف هذا الحدث الكروي البارز الذي يجمع نخبة كرة القدم الإسبانية.

وستُجرى المنافسات من الأربعاء 7 جانفي إلى الأحد 11 جانفي 2026. أمّا الفرق المشاركة فهي: FC Barcelone وReal Madrid وAthletic Bilbao وAtlético Madrid.

وينطلق برنامج المباريات بإقامة نصف النهائي الأول، المقرر يوم الأربعاء 7 جانفي، ويجمع FC Barcelone بـAthletic Bilbao على ملعب Al-Inma. بينما يُقام نصف النهائي الثاني يوم الخميس 8 جانفي، ويجمع Real Madrid بـAtlético Madrid على ملعب King Abdullah Sports City (Al-Jawhara).

أما المباراة النهائية، المبرمجة يوم الأحد 11 جانفي 2026، فستُتوّج بطل كأس السوبر الإسباني 2026.

قنوات ومنصات بث كأس السوبر الإسباني 2026: