كأس السوبر الجزائري: مولودية الجزائر بطلة 2025، سجلّ الألقاب نسخة بعد نسخة

انتهت المباراة النهائية لكأس السوبر الجزائري، التي جمعت اتحاد الجزائر بمولودية الجزائر، يوم السبت 17 يناير/كانون الثاني 2026، بفوز مولودية الجزائر بهدف دون رد (1–0). وسجّل هدف اللقاء المهاجم زكرياء نايدجي في الدقيقة 74.

وبهذا التتويج، تنفرد مولودية الجزائر بصدارة سجلّ الألقاب في المسابقة برصيد أربعة ألقاب تُوّجت بها أعوام 2006 و2007 و2014 و2024، إضافة إلى نهائي واحد خسرته. ويتفوّق بذلك على منافسه في النهائي، وكذلك على وفاق سطيف وشباب بلوزداد، اللذين يملك كلٌّ منهما لقبين.

وفي ما يلي سجلّ البطولة وكافة المتوَّجين باللقب:

1981 – ملعب 20 أوت 1955 (الجزائر): رائد القبة – اتحاد الجزائر (3–1)
1992 – ملعب 5 جويلية 1962 (الجزائر): شبيبة القبائل – مولودية وهران (2–2 بعد الوقت الإضافي، 6–5 بركلات الترجيح)
1994 – ملعب 5 جويلية 1962 (الجزائر): اتحاد الشاوية – شبيبة القبائل (1–0)
1995 – ملعب 5 جويلية 1962 (الجزائر): شباب بلوزداد – شبيبة القبائل (1–0)
2006 – ملعب 5 جويلية 1962 (الجزائر): مولودية الجزائر – شبيبة القبائل (2–1)
2007 – ملعب 5 جويلية 1962 (الجزائر): مولودية الجزائر – وفاق سطيف (4–0)
2013 – ملعب مصطفى تشاكر (البليدة): اتحاد الجزائر – وفاق سطيف (2–0)
2014 – ملعب مصطفى تشاكر (البليدة): مولودية الجزائر – اتحاد الجزائر (1–0)
2015 – ملعب محمد حملاوي (قسنطينة): وفاق سطيف – مولودية بجاية (1–0)
2016 – ملعب مصطفى تشاكر (البليدة): اتحاد الجزائر – مولودية الجزائر (2–0)
2017 – ملعب محمد حملاوي (قسنطينة): وفاق سطيف – شباب بلوزداد (0–0، 4–2 بركلات الترجيح)
2018 – ملعب مصطفى تشاكر (البليدة): اتحاد بلعباس – شباب قسنطينة (1–0)
2019 – ملعب 5 جويلية 1962 (الجزائر): شباب بلوزداد – اتحاد الجزائر (2–1)
2024 – ملعب 5 جويلية 1962 (الجزائر): مولودية الجزائر – شباب بلوزداد (2–2، 4–3 بركلات الترجيح)

