كأس العالم لكرة القدم: على أي قنوات يمكن متابعة مباريات يوم الإثنين 8 ديسمبر ؟

في ما يلي البرنامج التفصيلي للبث التلفزي، لأبرز المواجهات الرسمية المقررة على الملاعب العربية والإفريقية والأوروبية والدولية، هذا الإثنين 8 ديسمبر (حسب التوقيت التونسي) :

كأس العرب للمنتخبات

18:00 المغرب – السعودية (MBC 1، أبوظبي الرياضية، الكأس HD)

18:00 عُمان – جزر القمر (قناة عُمان الرياضية، أبوظبي الرياضية، MBC مصر 2)

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز

21:00 وولفرهامبتون واندررز – مانشستر يونايتد (beIN Sports HD 1)

إسبانيا – الدوري الإسباني

21:00 أوساسونا – ليفانتي (beIN Sports English 2)

إيطاليا – الدوري الإيطالي

15:00 بيزا – بارما (STARZPLAY، Shasha)

18:00 أودينيزي – جنوى (STARZPLAY، Shasha)

20:45 تورينو – ميلان (STARZPLAY، Shasha، DAZN Italia)

تركيا – الدوري التركي الممتاز

18:00 بشكتاش – غازي عنتاب FK (ESPN Africa، beIN Sports 1 Turkey)

18:00 ألانيا سبور – أنطاليا سبور (Digiturk Play، beIN Sports 2 Turkey)

فرنسا – الدرجة الثانية

20:45 ريمس – لافال (beIN Sports HD 4)