Français
Anglais
العربية
رياضة

كأس العالم لكرة القدم: على أي قنوات يمكن متابعة مباريات يوم الإثنين 8 ديسمبر ؟

كأس العالم لكرة القدم: على أي قنوات يمكن متابعة مباريات يوم الإثنين 8 ديسمبر ؟

في ما يلي البرنامج التفصيلي للبث التلفزي، لأبرز المواجهات الرسمية المقررة على الملاعب العربية والإفريقية والأوروبية والدولية، هذا الإثنين 8 ديسمبر (حسب التوقيت التونسي) :

كأس العرب للمنتخبات
18:00 المغرب – السعودية (MBC 1، أبوظبي الرياضية، الكأس HD)
18:00 عُمان – جزر القمر (قناة عُمان الرياضية، أبوظبي الرياضية، MBC مصر 2)

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز
21:00 وولفرهامبتون واندررز – مانشستر يونايتد (beIN Sports HD 1)

إسبانيا – الدوري الإسباني
21:00 أوساسونا – ليفانتي (beIN Sports English 2)

إيطاليا – الدوري الإيطالي
15:00 بيزا – بارما (STARZPLAY، Shasha)
18:00 أودينيزي – جنوى (STARZPLAY، Shasha)
20:45 تورينو – ميلان (STARZPLAY، Shasha، DAZN Italia)

تركيا – الدوري التركي الممتاز
18:00 بشكتاش – غازي عنتاب FK (ESPN Africa، beIN Sports 1 Turkey)
18:00 ألانيا سبور – أنطاليا سبور (Digiturk Play، beIN Sports 2 Turkey)

فرنسا – الدرجة الثانية
20:45 ريمس – لافال (beIN Sports HD 4)

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

367
الأخبار

سوسة : انطلاق توزيع المساعدات الاجتماعية تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية

366
الأخبار

الأولمبي الباجي : تركيبة الهيئة المديرة الجديدة و دعوة الجماهير لمساندة الفريق في هذه الفترة الحساسة
330
الأخبار

باجة : تخريب حواجز حماية المسلك السياحي يثير استنكار البلدية
287
اقتصاد وأعمال

وزيرة المالية تدشّن مقر فرقة الحرس الديواني بقرمبالية و تتابع ظروف العمل بالمكتب الجهوي
278
الأخبار

وزارة الصحة : تدخّل ناجح بطائرة مروحية لإنقاذ مريض في صفاقس
270
الأخبار

الجنائية الدولية : محاكمة نتنياهو غيابياً أمر وارد
258
الأخبار

سيف الدّين الجزيري : “يجب أن نستغلّ الفرصة و نفوز أمام قطر” (فيديو)
251
الأخبار

إندونيسيا: حصيلة الفيضانات تتجاوز 900 قتيل (الإنقاذ)
246
رياضة

تونس – قطر : سامي الطرابلسي يتحدث عن مصير نسور قرطاج (فيديوهات)
242
الأخبار

برنامج مباريات المنتخب الوطني في الدّور الأوّل لكأس العالم

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى