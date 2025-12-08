كأس العالم لكرة القدم: على أي قنوات يمكن متابعة مباريات يوم الإثنين 8 ديسمبر ؟

في ما يلي البرنامج التفصيلي للبث التلفزي، لأبرز المواجهات الرسمية المقررة على الملاعب العربية والإفريقية والأوروبية والدولية، هذا الإثنين 8 ديسمبر (حسب التوقيت التونسي) :
كأس العرب للمنتخبات
18:00 المغرب – السعودية (MBC 1، أبوظبي الرياضية، الكأس HD)
18:00 عُمان – جزر القمر (قناة عُمان الرياضية، أبوظبي الرياضية، MBC مصر 2)
إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز
21:00 وولفرهامبتون واندررز – مانشستر يونايتد (beIN Sports HD 1)
إسبانيا – الدوري الإسباني
21:00 أوساسونا – ليفانتي (beIN Sports English 2)
إيطاليا – الدوري الإيطالي
15:00 بيزا – بارما (STARZPLAY، Shasha)
18:00 أودينيزي – جنوى (STARZPLAY، Shasha)
20:45 تورينو – ميلان (STARZPLAY، Shasha، DAZN Italia)
تركيا – الدوري التركي الممتاز
18:00 بشكتاش – غازي عنتاب FK (ESPN Africa، beIN Sports 1 Turkey)
18:00 ألانيا سبور – أنطاليا سبور (Digiturk Play، beIN Sports 2 Turkey)
فرنسا – الدرجة الثانية
20:45 ريمس – لافال (beIN Sports HD 4)
