كأس العالم للملوك 2026: على أي قنوات يمكن متابعة البطولة في البرازيل ؟

خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، تتجه الأنظار إلى كأس العالم للملوك – الأمم 2026، وهي بطولة لكرة القدم السباعية تُقام في البرازيل من 3 إلى 17 جانفي 2026.

في ما يلي كل ما تحتاجون إلى معرفته حول كأس العالم للملوك – الأمم.

على أي قنوات يمكن متابعة المباريات؟

حصلت فرانس تيليفزيون على حقوق بث هذه البطولة، حيث ستُنقل مباريات المنتخب الفرنسي على قناة France 4، بتعليق كل من فابيان ليفيك ويوهان مولّو.

كما يمكن متابعة جميع المباريات مباشرة وبالكامل عبر منصة DAZN.

وستكون المباريات متاحة أيضًا عبر البث المباشر (Streaming) على القناة الرسمية لكأس العالم للملوك – الأمم على يوتيوب.

مجموعات كأس العالم للملوك – الأمم

المجموعة الأولى (A): تشيلي، كولومبيا، المغرب، هولندا

المجموعة الثانية (B): الأرجنتين، ألمانيا، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية

المجموعة الثالثة (C): الجزائر، فرنسا، إيطاليا، بولندا

المجموعة الرابعة (D): البرازيل، بيرو، قطر، إسبانيا

المجموعة الخامسة (E): الهند، إندونيسيا، المكسيك، المملكة العربية السعودية

سيتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى الدور ربع النهائي، فيما سيُضطر صاحبا المركز الثاني، إلى جانب أفضل صاحب مركز ثالث في الدور الأول، إلى خوض ملحق الفرصة الأخيرة من أجل استكمال مشوارهم في البطولة.

ويمثل القارة الإفريقية في كأس العالم للملوك – الأمم كل من الجزائر والمغرب.