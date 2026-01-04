Français
Anglais
العربية
رياضة

كأس العالم للملوك 2026: على أي قنوات يمكن متابعة البطولة في البرازيل ؟

كأس العالم للملوك 2026: على أي قنوات يمكن متابعة البطولة في البرازيل ؟

خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، تتجه الأنظار إلى كأس العالم للملوك – الأمم 2026، وهي بطولة لكرة القدم السباعية تُقام في البرازيل من 3 إلى 17 جانفي 2026.

في ما يلي كل ما تحتاجون إلى معرفته حول كأس العالم للملوك – الأمم.

على أي قنوات يمكن متابعة المباريات؟

حصلت فرانس تيليفزيون على حقوق بث هذه البطولة، حيث ستُنقل مباريات المنتخب الفرنسي على قناة France 4، بتعليق كل من فابيان ليفيك ويوهان مولّو.

كما يمكن متابعة جميع المباريات مباشرة وبالكامل عبر منصة DAZN.

وستكون المباريات متاحة أيضًا عبر البث المباشر (Streaming) على القناة الرسمية لكأس العالم للملوك – الأمم على يوتيوب.

مجموعات كأس العالم للملوك – الأمم

المجموعة الأولى (A): تشيلي، كولومبيا، المغرب، هولندا
المجموعة الثانية (B): الأرجنتين، ألمانيا، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية
المجموعة الثالثة (C): الجزائر، فرنسا، إيطاليا، بولندا
المجموعة الرابعة (D): البرازيل، بيرو، قطر، إسبانيا
المجموعة الخامسة (E): الهند، إندونيسيا، المكسيك، المملكة العربية السعودية

سيتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى الدور ربع النهائي، فيما سيُضطر صاحبا المركز الثاني، إلى جانب أفضل صاحب مركز ثالث في الدور الأول، إلى خوض ملحق الفرصة الأخيرة من أجل استكمال مشوارهم في البطولة.

ويمثل القارة الإفريقية في كأس العالم للملوك – الأمم كل من الجزائر والمغرب.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

391
الأخبار

باجة : وفاة شخصين في حادث مرور

318
الأخبار

وزارة الداخلية : القبض على الإرهابي الخطير “صديق العبيدي” والعنصر المرافق له
285
الأخبار

واشنطن : مادورو سيخضع للمحاكمة بعد اعتقاله ونقله إلى خارج فنزويلا
281
الأخبار

إحباط عملية إرهابية بفريانة : استشهاد عون أمن متأثرًا بإصابته
280
الأخبار

وفاة مذيع قناة الجزيرة جميل عازر
276
الأخبار

إصدار الحكم الإستئنافي في قضية الصحفي محمد بوغلاب
276
الأخبار

روسيا تدين “العدوان المسلح” الأمريكي على فنزويلا و تطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن
255
الأخبار

روسيا تطالب الولايات المتحدة بالإفراج عن الرئيس الفنزويلي و زوجته
247
الأخبار

سامي الطرابلسي : “حسرة كبيرة و ألم على خروج المنتخب الوطني من كأس أمم إفريقيا” (فيديو)
242
الأخبار

فنزويلا تعلن حالة الطوارئ و تندّد بالعدوان الأمريكي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى