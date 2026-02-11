كأس العالم 2026 : أمريكا تتحدى مصر و إيران بشأن مباراة “المثلية الجنسية”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أصرّت عمدة مدينة سياتل الأمريكية، كاتي ويلسون، على إقامة احتفالات المدينة بمناسبة “فخر مجتمع الميم” خلال مباراة إيران و مصر يوم 26 جوان المقبل في دور المجموعات بمونديال 2026، رغم احتجاج البلدين الرسمي لدى الفيفا على هذه المبادرة.

و قالت ويلسون في مؤتمر صحفي : “هذا الحدث له أهمية بالغة هنا في سياتل. فنحن نستضيف أحد أكبر احتفالات الفخر في الولايات المتحدة. و نحن فخورون بذلك، ومتحمسون لإقامة مباراة خلال عطلة نهاية أسبوع الفخر. سنحتفل احتفالاً كبيراً و أعتقد أن سكاننا يتطلعون إليه بشوق. و نأمل أن يستمتع به المشجعون أيضاً”.

بالإضافة إلى إدانة الحملة التي أقرتها سياتل علنًا، أرسل ممثلون عن اتحادي إيران – التي يُعاقب فيها المثلية الجنسية بالإعدام – و مصر – التي يُعاقب فيها بالسجن – رسائل احتجاج رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

و قالت ويلسون ردًا على سؤال حول ما إذا كان الفيفا قد أبدى أي اعتراضات على مباراة الفخر بحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” : “لا توجد مشكلة على حد علمي”.

و سيلتقي منتخبا مصر و إيران و كلاهما في المجموعة السابعة من كأس العالم 2026، يوم الجمعة 26 جوان، (فجر السبت) على ملعب لومين في سياتل.

