Français
Anglais
العربية
الأخبار

كأس العالم 2026 : أمريكا تتحدى مصر و إيران بشأن مباراة “المثلية الجنسية”

كأس العالم 2026 : أمريكا تتحدى مصر و إيران بشأن مباراة “المثلية الجنسية”

أصرّت عمدة مدينة سياتل الأمريكية، كاتي ويلسون، على إقامة احتفالات المدينة بمناسبة “فخر مجتمع الميم” خلال مباراة إيران و مصر يوم 26 جوان المقبل في دور المجموعات بمونديال 2026، رغم احتجاج البلدين الرسمي لدى الفيفا على هذه المبادرة.

و قالت ويلسون في مؤتمر صحفي : “هذا الحدث له أهمية بالغة هنا في سياتل. فنحن نستضيف أحد أكبر احتفالات الفخر في الولايات المتحدة. و نحن فخورون بذلك، ومتحمسون لإقامة مباراة خلال عطلة نهاية أسبوع الفخر. سنحتفل احتفالاً كبيراً و أعتقد أن سكاننا يتطلعون إليه بشوق. و نأمل أن يستمتع به المشجعون أيضاً”.

بالإضافة إلى إدانة الحملة التي أقرتها سياتل علنًا، أرسل ممثلون عن اتحادي إيران – التي يُعاقب فيها المثلية الجنسية بالإعدام – و مصر – التي يُعاقب فيها بالسجن – رسائل احتجاج رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

و قالت ويلسون ردًا على سؤال حول ما إذا كان الفيفا قد أبدى أي اعتراضات على مباراة الفخر بحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” : “لا توجد مشكلة على حد علمي”.

و سيلتقي منتخبا مصر و إيران و كلاهما في المجموعة السابعة من كأس العالم 2026، يوم الجمعة 26 جوان، (فجر السبت) على ملعب لومين في سياتل.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

368
الأخبار

والي صفاقس يعلن انطلاق برنامج شامل لصيانة الطرقات و يطّلع على تقدّم مشاريع بلدية بالمدينة

357
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : تونس و الجزائر قلب واحد مصير واحد تاريخ واحد ومستقبل مشترك يستمد قوته من وحدتنا و تضامننا..
337
اقتصاد وأعمال

الجزائر من كبار ممولي البنك الإفريقي للتنمية… و قد تستفيد من ذلك : تبون يلمّح إلى قرض بقيمة 3 مليارات دولار
320
الأخبار

المنستير: وفاة تلميذ وإصابة آخر في حادثة اعتداء بسلاح أبيض
317
أخر الأخبار

ما تخفيه تسريبات إبستين من شذوذ أخلاقي و قيمي: طارق السّعيدي يقدّم قراءة سوسيولوجية لممارسات النخبة المتحكمة في العالم [فيديو]
305
الأخبار

كريستيان براكوني يشرف وقتيا على تدريب الترجي
300
أخر الأخبار

أريانة : حجز 3 أطنان من البطاطا داخل مخزن عشوائي
291
الأخبار

صفاقس : انطلاق الحملة الوطنية لتلقيح الحيوانات لسنة 2026
283
أخر الأخبار

باجة: وصول طائرة هليكوبتر.. وتواصل عمليات البحث عن شاب مفقود بشاطئ كاب نيقرو (فيديو)
275
اقتصاد وأعمال

مؤشرات النقديات خلال 2025 : قرابة 6 ملايين بطاقة بنكية في تونس

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى