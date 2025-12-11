كأس العالم 2026: إعتراض مصر وإيران على برنامج تنظيم مباراتهما في سياتل !

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

طالب الاتحادان المصري والإيراني لكرة القدم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتعليق الاحتفالات المُخطط لها لدعم مجتمع الميم (LGBTQ+) والمُصاحبة لمباراة مصر وإيران ضمن دور المجموعات في كأس العالم 2026 في سياتل.

تتزامن المباراة، المُقرر إقامتها في 26 جوان على ملعب لومين في سياتل، مع فعاليات الفخر السنوية للمدينة، ما دفع اللجنة المنظمة لكأس العالم إلى تقديمها تحت مُسمى “مباراة الفخر”.

ويعارض كلا البلدين هذه المبادرة، مُعتبرين إياها مُتعارضة مع قيمهما الثقافية والدينية.

في المقابل، وجّه المسؤولون المصريون رسالة رسمية إلى الأمين العام للفيفا، ماتياس غرافستروم، يرفضون فيها رفضًا قاطعًا أي نشاط يتعلق بدعم مجتمع الميم، مُؤكدين على ما يلي:

– أن هذه الأنشطة تتعارض مع القيم الثقافية والدينية والاجتماعية للبلدين.

– أن لوائح الفيفا تُلزم بالحياد السياسي والاجتماعي.

– وأن على المُنظمين تجنّب أي إجراء “قد يُسيء إلى الحساسيات الثقافية أو الدينية”.

وأكدوا أنه بينما يسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لضمان الترحيب بجميع المشجعين، إلا أنه لا ينبغي إقامة أي فعاليات مثيرة للجدل داخل الملعب يوم المباراة.

في المقابل، ردّت اللجنة المنظمة المحلية في سياتل بأن الخطط ستسير وفقًا للجدول الزمني المحدد، وأن البرنامج مُعدّ للأماكن العامة في جميع أنحاء المدينة، وليس داخل الملعب أو أثناء المباراة.

علاوة على ذلك، تم التخطيط للفعالية قبل إجراء القرعة، ما يعني أن اللجنة لم تكن على علم بالفرق التي ستلعب في تلك المباراة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



