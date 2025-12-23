كأس العالم 2026: البرتغال خارج دائرة الترشيحات… من هم المرشحون الأوفر حظًا في نظر مارتينيز ؟

أكد روبرتو مارتينيز، المدرب الإسباني للمنتخب البرتغالي، أن فريقه لا يُعدّ من أبرز المرشحين للتتويج بكأس العالم 2026 التي ستُقام في أمريكا الشمالية.

وفي مقابلة مع صحيفة ماركا، أوضح مارتينيز أن «المرشحين الحقيقيين هم أولئك الذين يعرفون جيدًا معنى الفوز بكأس العالم، ويصلون إلى البطولة وهم في أفضل جاهزية».

وبحسب المدرب البرتغالي، تأتي إسبانيا في مقدمة هذه الفرق، تليها «ألمانيا، التي تبدو بدورها مستعدة جيدًا، بالنظر إلى مشوارها على أرضها في دوري الأمم الأوروبية. وهي المنتخب الأوروبي الوحيد الذي تُوّج بكأس العالم على أرض القارة الأمريكية».

بعد ذلك، أشار مارتينيز إلى فرنسا، «التي تُجيد التعامل مع البطولات الكبرى، شأنها في ذلك شأن البرازيل والأرجنتين، نظرًا لقربهما الجغرافي».

ورغم بلوغ سيليساو داس كويناش (Seleção das Quinas) نصف النهائي للمرة الثانية في تاريخه سنة 2006، لم يكن المنتخب البرتغالي ضمن أبرز الترشيحات في توقعات الحاسوب العملاق لشركة أوبتا مطلع شهر ديسمبر، حيث يتصدر المنتخب الإسباني، بطل أوروبا، قائمة المرشحين بنسبة 17%، متقدمًا على فرنسا (14.1%)، وإنجلترا (11.8%)، وحاملة اللقب الأرجنتين (8.7%)، ثم ألمانيا (7.1%)، فالبرتغال (6.6%) التي تختتم قائمة الخمسة الأوائل.