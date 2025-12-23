Français
Anglais
العربية
رياضة

كأس العالم 2026: البرتغال خارج دائرة الترشيحات… من هم المرشحون الأوفر حظًا في نظر مارتينيز ؟

كأس العالم 2026: البرتغال خارج دائرة الترشيحات… من هم المرشحون الأوفر حظًا في نظر مارتينيز ؟

أكد روبرتو مارتينيز، المدرب الإسباني للمنتخب البرتغالي، أن فريقه لا يُعدّ من أبرز المرشحين للتتويج بكأس العالم 2026 التي ستُقام في أمريكا الشمالية.

وفي مقابلة مع صحيفة ماركا، أوضح مارتينيز أن «المرشحين الحقيقيين هم أولئك الذين يعرفون جيدًا معنى الفوز بكأس العالم، ويصلون إلى البطولة وهم في أفضل جاهزية».

وبحسب المدرب البرتغالي، تأتي إسبانيا في مقدمة هذه الفرق، تليها «ألمانيا، التي تبدو بدورها مستعدة جيدًا، بالنظر إلى مشوارها على أرضها في دوري الأمم الأوروبية. وهي المنتخب الأوروبي الوحيد الذي تُوّج بكأس العالم على أرض القارة الأمريكية».

بعد ذلك، أشار مارتينيز إلى فرنسا، «التي تُجيد التعامل مع البطولات الكبرى، شأنها في ذلك شأن البرازيل والأرجنتين، نظرًا لقربهما الجغرافي».

ورغم بلوغ سيليساو داس كويناش (Seleção das Quinas) نصف النهائي للمرة الثانية في تاريخه سنة 2006، لم يكن المنتخب البرتغالي ضمن أبرز الترشيحات في توقعات الحاسوب العملاق لشركة أوبتا مطلع شهر ديسمبر، حيث يتصدر المنتخب الإسباني، بطل أوروبا، قائمة المرشحين بنسبة 17%، متقدمًا على فرنسا (14.1%)، وإنجلترا (11.8%)، وحاملة اللقب الأرجنتين (8.7%)، ثم ألمانيا (7.1%)، فالبرتغال (6.6%) التي تختتم قائمة الخمسة الأوائل.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

466
الأخبار

ملعب باجة : حقيقة تغيّر لون العشب و أين وصلت أشغال السبورة اللامعة الجديدة ؟ [فيديو]

360
اقتصاد وأعمال

تونس: مشروع طريق سيارة ب75 كلم و3 محولات ستربط بوسالم بالحدود الجزائرية وهذا مسارها
342
الأخبار

19 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق المنذر الزنايدي
317
اقتصاد وأعمال

الجزائر–الولايات المتحدة : «ضربة صديقة» ثانية موقّعة من واشنطن و رسم إضافي بنسبة 127% في قطاع محوري
308
الأخبار

سياحة : تونس تتجاوز لأول مرة عتبة 11 مليون سائح
285
الأخبار

تنس – الدورة الخامسة لبطولة Arab Masters: عزيز الواقع بطلاً لسنة 2025
274
الأخبار

قفصة: شاشة عملاقة لمتابعة مباريات المنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا
255
الأخبار

كأس أمم إفريقيا : المدرّب بول بوت يكشف عن حظوظ أوغندا أمام تونس
249
الأخبار

وزير الصحة يبحث مع السفير الأمريكي بتونس سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاع الصحة
241
الأخبار

عدالة : رفض مطلب الإفراج عن سعدية مصباح

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى