رياضة

كأس العالم 2026: البرنامج الكامل لجميع المباريات

بعد إجراء عملية سحب القرعة، كشفت الفيفا عن البرنامج التفصيلي لمباريات البطولة التي تستضيفها ثلاثة بلدان في أميركا الشمالية: كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وقد أصبح برنامج المنتخب التونسي وسائر ممثلي القارة الإفريقية واضحًا الآن.

وبينما تقام مباراة الافتتاح يوم 11 جوان على أرضية ملعب أزتيكا في مكسيكو بين جنوب إفريقيا والمضيف المكسيكي، تُختتم البطولة يوم 19 جويلية بإقامة المباراة النهائية في ملعب “ميتلايف” بنيويورك.

وفي انتظار الإعلان عن التواقيت الرسمية، إليكم أبرز المواعيد الرئيسية للبطولة:

  • مباراة الافتتاح: 11 جوان

  • الجولة الأولى: من 11 إلى 17 جوان

  • الجولة الثانية: من 18 إلى 23 جوان

  • الجولة الثالثة: من 24 إلى 27 جوان

  • الدور السادس عشر: من 28 جوان إلى 3 جويلية

  • ثمن النهائي: من 4 إلى 7 جويلية

  • ربع النهائي: من 9 إلى 11 جويلية

  • نصف النهائي: 14 و15 جويلية

  • مباراة تحديد المركز الثالث: 18 جويلية

  • النهائي: 19 جويلية

فيما يلي رزنامة مباريات دور المجموعات:

الخميس 11 جوان 2026

  • المباراة 1 – المجموعة A – المكسيك × جنوب إفريقيا

  • المباراة 2 – المجموعة A – كوريا الجنوبية × الملحق الأوروبي D

الجمعة 12 جوان 2026

  • المباراة 3 – المجموعة B (استهلّ كندا مشاركته) – كندا × الملحق الأوروبي A

  • المباراة 4 – المجموعة D (بداية الولايات المتحدة) – الولايات المتحدة × الباراغواي

السبت 13 جوان 2026

  • المباراة 5 – المجموعة C – البرازيل × المغرب

  • المباراة 6 – المجموعة D – أستراليا × الملحق الأوروبي C

  • المباراة 7 – المجموعة C – هايتي × اسكتلندا

  • المباراة 8 – المجموعة B – قطر × سويسرا

الأحد 14 جوان 2026

  • المباراة 9 – المجموعة E – ألمانيا × كوراساو

  • المباراة 10 – المجموعة E – كوت ديفوار × الإكوادور

  • المباراة 11 – المجموعة F – هولندا × اليابان

  • المباراة 12 – المجموعة F – الملحق الأوروبي B × تونس

الإثنين 15 جوان 2026

  • المباراة 13 – المجموعة H – إسبانيا × الرأس الأخضر

  • المباراة 14 – المجموعة H – السعودية × الأوروغواي

  • المباراة 15 – المجموعة G – بلجيكا × مصر

  • المباراة 16 – المجموعة G – إيران × نيوزيلندا

الثلاثاء 16 جوان 2026

  • المباراة 17 – المجموعة I – فرنسا × السنغال

  • المباراة 18 – المجموعة I – الملحق العالمي 2 × النرويج

  • المباراة 19 – المجموعة J – الأرجنتين × الجزائر

  • المباراة 20 – المجموعة J – النمسا × الأردن

الأربعاء 17 جوان 2026

  • المباراة 21 – المجموعة L – إنجلترا × كرواتيا

  • المباراة 22 – المجموعة L – غانا × بنما

  • المباراة 23 – المجموعة K – البرتغال × الملحق العالمي 1

  • المباراة 24 – المجموعة K – أوزبكستان × كولومبيا

