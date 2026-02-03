كأس العالم 2026 – الجزائر: رفض خوض مباراة ودية أمام أحد البلدان المستضيفة !

مفاجأة ! أفادت تقارير بأن المنتخب الجزائري رفض مقترحًا لخوض مباراة ودية تقدّم به أحد منظّمي كأس العالم!

خلال شهر مارس، يخوض منتخب «الخُضر» مباراتين وديّتين أمام الأوروغواي وكوستاريكا، في إطار التحضيرات لنهائيات كأس العالم 2026.

وبحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام جزائرية، فإن الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) اعتذر عن تلبية دعوة الولايات المتحدة، إحدى الدول الثلاث المستضيفة للمونديال المقرّر تنظيمه في أمريكا الشمالية، بالاشتراك مع كندا والمكسيك، خلال الفترة الممتدة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

وسيكون المنتخب الجزائري أول منافس للمنتخب الأرجنتيني يوم 17 يونيو في مدينة كانساس سيتي بالولايات المتحدة، حيث يفضّل الجزائريون الوقوف على جاهزيتهم من خلال مواجهات اختبارية مثل الأوروغواي وكوستاريكا، رغم أن الأخيرة غير متأهلة للبطولة.

ويرى المدرب بيتكوفيتش أن المنتخبين من أمريكا الجنوبية يمتلكان، وعن جدارة، أسلوب لعب قريبًا من أسلوب حامل اللقب: قويّ وخشن، ويعتمد بدرجة كبيرة على الالتحام البدني.