كأس العالم 2026: المجموعات وبرنامج المباريات بالتفصيل (التوقيت والملاعب)

بعد عملية سحب القرعة وتحديد تركيبة المجموعات، أصبحنا نعرف الآن بشكل أكثر دقة البرنامج الكامل والمفصّل (التوقيت والملاعب) لمباريات دور المجموعات في كأس العالم 2026، مجموعة بمجموعة:

المجموعة الأولى

11 جوان الساعة 21: المكسيك – جنوب إفريقيا (ملعب أزتيكا، مكسيكو)

12 جوان الساعة 4: كوريا الجنوبية – الفائز من الملحق الدنمارك/مقدونيا الشمالية/التشيك/إيرلندا (ملعب أكرون، غوادالاخارا)

18 جوان الساعة 18: الفائز من الملحق الدنمارك/مقدونيا الشمالية/التشيك/إيرلندا – جنوب إفريقيا (ملعب مرسيدس-بنز، أتلانتا)

19 جوان الساعة 3: المكسيك – كوريا الجنوبية (ملعب أكرون، غوادالاخارا)

25 جوان الساعة 3: الفائز من الملحق الدنمارك/مقدونيا الشمالية/التشيك/إيرلندا – المكسيك (ملعب أزتيكا، مكسيكو)

25 جوان الساعة 3: جنوب إفريقيا – كوريا الجنوبية (ملعب بي بي في آي، مونتيري)

المجموعة الثانية

12 جوان الساعة 21: كندا – الفائز من الملحق إيطاليا/إيرلندا الشمالية/ويلز/البوسنة والهرسك (ملعب بي إم أو، تورونتو)

13 جوان الساعة 21: قطر – سويسرا (ملعب ليفايز، سان فرانسيسكو)

18 جوان الساعة 21: سويسرا – الفائز من الملحق إيطاليا/إيرلندا الشمالية/ويلز/البوسنة والهرسك (ملعب صوفي، لوس أنجلوس)

19 جوان الساعة 00: كندا – قطر (ملعب بي سي بلايس، فانكوفر)

24 جوان الساعة 21: سويسرا – كندا (ملعب بي سي بلايس، فانكوفر)

24 جوان الساعة 21: الفائز من الملحق إيطاليا/إيرلندا الشمالية/ويلز/البوسنة والهرسك – قطر (ملعب لومين فيلد، سياتل)

المجموعة الثالثة

14 جوان الساعة 00: البرازيل – المغرب (ملعب ميتلايف، نيويورك)

14 جوان الساعة 3: هايتي – اسكتلندا (ملعب جيليت، بوسطن)

20 جوان الساعة 00: اسكتلندا – المغرب (ملعب جيليت، بوسطن)

20 جوان الساعة 3: البرازيل – هايتي (ملعب لينكولن فاينانشل فيلد، فيلادلفيا)

25 جوان الساعة 00: اسكتلندا – البرازيل (ملعب هارد روك، ميامي)

25 جوان الساعة 00: المغرب – هايتي (ملعب مرسيدس-بنز، أتلانتا)

المجموعة الرابعة

13 جوان الساعة 3: الولايات المتحدة – الباراغواي (ملعب صوفي، لوس أنجلوس)

13 جوان الساعة 6: أستراليا – الفائز من الملحق تركيا/رومانيا/سلوفاكيا/الكوصول (ملعب بي سي بلايس، فانكوفر)

19 جوان الساعة 6: الفائز من الملحق تركيا/رومانيا/سلوفاكيا/الكوصول – الباراغواي (ملعب ليفايز، سان فرانسيسكو)

19 جوان الساعة 21: الولايات المتحدة – أستراليا (ملعب لومين فيلد، سياتل)

26 جوان الساعة 4: الفائز من الملحق تركيا/رومانيا/سلوفاكيا/الكوصول – الولايات المتحدة (ملعب صوفي، لوس أنجلوس)

26 جوان الساعة 4: الباراغواي – أستراليا (ملعب ليفايز، سان فرانسيسكو)

المجموعة الخامسة

14 جوان الساعة 19: ألمانيا – كوراساو (ملعب إن آر جي، هيوستن)

15 جوان الساعة 1: كوت ديفوار – الإكوادور (ملعب لينكولن فاينانشل فيلد، فيلادلفيا)

20 جوان الساعة 22: ألمانيا – كوت ديفوار (ملعب بي إم أو، تورونتو)

21 جوان الساعة 2: الإكوادور – كوراساو (ملعب أروهيد، كانساس سيتي)

25 جوان الساعة 22: الإكوادور – ألمانيا (ملعب ميتلايف، نيويورك)

25 جوان الساعة 22: كوراساو – كوت ديفوار (ملعب لينكولن فاينانشل فيلد، فيلادلفيا)

المجموعة السادسة

14 جوان الساعة 22: هولندا – اليابان (ملعب AT&T، أرلينغتون)

15 جوان الساعة 4: الفائز من الملحق أوكرانيا/السويد/بولندا/ألبانيا – تونس (ملعب بي بي في آي، مونتيري)

20 جوان الساعة 19: هولندا – الفائز من الملحق أوكرانيا/السويد/بولندا/ألبانيا (ملعب إن آر جي، هيوستن)

21 جوان الساعة 6: تونس – اليابان (ملعب بي بي في آي، مونتيري)

26 جوان الساعة 1: تونس – هولندا (ملعب أروهيد، كانساس سيتي)

26 جوان الساعة 1: اليابان – الفائز من الملحق أوكرانيا/السويد/بولندا/ألبانيا (ملعب AT&T، أرلينغتون)

المجموعة السابعة

15 جوان الساعة 21: بلجيكا – مصر (ملعب لومين فيلد، سياتل)

16 جوان الساعة 3: إيران – نيوزيلندا (ملعب صوفي، لوس أنجلوس)

21 جوان الساعة 21: بلجيكا – إيران (ملعب صوفي، لوس أنجلوس)

22 جوان الساعة 3: نيوزيلندا – مصر (ملعب بي سي بلايس، فانكوفر)

27 جوان الساعة 5: نيوزيلندا – بلجيكا (ملعب بي سي بلايس، فانكوفر)

27 جوان الساعة 5: مصر – إيران (ملعب لومين فيلد، سياتل)

المجموعة الثامنة

15 جوان الساعة 18: إسبانيا – الرأس الأخضر (ملعب مرسيدس-بنز، أتلانتا)

16 جوان الساعة 00: السعودية – الأوروغواي (ملعب هارد روك، ميامي)

21 جوان الساعة 18: إسبانيا – السعودية (ملعب مرسيدس-بنز، أتلانتا)

22 جوان الساعة 00: الأوروغواي – الرأس الأخضر (ملعب هارد روك، ميامي)

27 جوان الساعة 2: الأوروغواي – إسبانيا (ملعب أكرون، غوادالاخارا)

27 جوان الساعة 2: الرأس الأخضر – السعودية (ملعب إن آر جي، هيوستن)

المجموعة العاشرة

16 جوان الساعة 6: النمسا – الأردن (ملعب ليفايز، سان فرانسيسكو)

17 جوان الساعة 3: الأرجنتين – الجزائر (ملعب أروهيد، كانساس سيتي)

22 جوان الساعة 19: الأرجنتين – النمسا (ملعب AT&T، أرلينغتون)

23 جوان الساعة 5: الأردن – الجزائر (ملعب ليفايز، سان فرانسيسكو)

28 جوان الساعة 4: الأردن – الأرجنتين (ملعب AT&T، أرلينغتون)

28 جوان الساعة 4: الجزائر – النمسا (ملعب أروهيد، كانساس سيتي)

المجموعة الحادية عشرة

17 جوان الساعة 19: البرتغال – الفائز من الملحق جمهورية الكونغو الديمقراطية/كاليدونيا الجديدة/جامايكا (ملعب إن آر جي، هيوستن)

18 جوان الساعة 4: أوزبكستان – كولومبيا (ملعب أزتيكا، مكسيكو)

23 جوان الساعة 19: البرتغال – أوزبكستان (ملعب إن آر جي، هيوستن)

24 جوان الساعة 4: كولومبيا – الفائز من الملحق جمهورية الكونغو الديمقراطية/كاليدونيا الجديدة/جامايكا (ملعب أكرون، غوادالاخارا)

28 جوان الساعة 1:30: كولومبيا – البرتغال (ملعب هارد روك، ميامي)

28 جوان الساعة 1:30: الفائز من الملحق جمهورية الكونغو الديمقراطية/كاليدونيا الجديدة/جامايكا – أوزبكستان (ملعب مرسيدس-بنز، أتلانتا)

المجموعة الثانية عشرة

17 جوان الساعة 22: إنجلترا – كرواتيا (ملعب AT&T، أرلينغتون)

18 جوان الساعة 1: غانا – بنما (ملعب بي إم أو، تورونتو)

23 جوان الساعة 22: إنجلترا – غانا (ملعب جيليت، بوسطن)

24 جوان الساعة 1: بنما – كرواتيا (ملعب بي إم أو، تورونتو)

27 جوان الساعة 23: بنما – إنجلترا (ملعب ميتلايف، نيويورك)

27 جوان الساعة 23: كرواتيا – غانا (ملعب لينكولن فاينانشل فيلد، فيلادلفيا)

دور الـ32

28 جوان

المباراة 73: ثاني المجموعة A × ثاني المجموعة B – ملعب صوفي، لوس أنجلوس

29 جوان

المباراة 74: أول المجموعة E × ثالث A/B/C/D/F – ملعب جيليت، بوسطن

المباراة 75: أول المجموعة F × ثاني المجموعة C – ملعب بي بي في آي، مونتيري

المباراة 76: أول المجموعة C × ثاني المجموعة F – ملعب إن آر جي، هيوستن

30 جوان

المباراة 77: أول المجموعة I × ثالث C/D/F/G/H – ملعب ميتلايف، نيويورك

المباراة 78: ثاني المجموعة E × ثاني المجموعة I – ملعب AT&T، أرلينغتون

المباراة 79: أول المجموعة A × ثالث C/E/F/H/I – ملعب أزتيكا، مكسيكو

1 جويلية

المباراة 80: أول المجموعة L × ثالث E/H/I/J/K – ملعب مرسيدس-بنز، أتلانتا

المباراة 81: أول المجموعة D × ثالث B/E/F/I/J – ملعب ليفايز، سان فرانسيسكو

المباراة 82: أول المجموعة G × ثالث A/E/H/I/J – ملعب لومين فيلد، سياتل

2 جويلية

المباراة 83: ثاني المجموعة K × ثاني المجموعة L – ملعب بي إم أو، تورونتو

المباراة 84: أول المجموعة H × ثاني المجموعة J – ملعب صوفي، لوس أنجلوس

المباراة 85: أول المجموعة B × ثالث E/F/G/I/J – ملعب بي سي بلايس، فانكوفر

3 جويلية

المباراة 86: أول المجموعة J × ثاني المجموعة H – ملعب هارد روك، ميامي

المباراة 87: أول المجموعة K × ثالث D/E/I/J/L – ملعب أروهيد، كانساس سيتي

المباراة 88: ثاني المجموعة D × ثاني المجموعة G – ملعب AT&T، أرلينغتون

دور الـ16

4 جويلية

المباراة 89: الفائز من 74 × الفائز من 77 – ملعب لينكولن فاينانشل فيلد، فيلادلفيا

المباراة 90: الفائز من 73 × الفائز من 75 – ملعب إن آر جي، هيوستن

5 جويلية

المباراة 91: الفائز من 76 × الفائز من 78 – ملعب ميتلايف، نيويورك

المباراة 92: الفائز من 79 × الفائز من 80 – ملعب أزتيكا، مكسيكو

6 جويلية

المباراة 93: الفائز من 83 × الفائز من 84 – ملعب AT&T، أرلينغتون

المباراة 94: الفائز من 81 × الفائز من 82 – ملعب لومين فيلد، سياتل

7 جويلية

المباراة 95: الفائز من 86 × الفائز من 88 – ملعب مرسيدس-بنز، أتلانتا

المباراة 96: الفائز من 85 × الفائز من 87 – ملعب بي سي بلايس، فانكوفر

ربع النهائي

9 جويلية

المباراة 97: الفائز من 89 × الفائز من 90 – ملعب جيليت، بوسطن

10 جويلية

المباراة 98: الفائز من 93 × الفائز من 94 – ملعب صوفي، لوس أنجلوس

11 جويلية

المباراة 99: الفائز من 91 × الفائز من 92 – ملعب هارد روك، ميامي

المباراة 100: الفائز من 95 × الفائز من 96 – ملعب أروهيد، كانساس سيتي

نصف النهائي

14 جويلية: المباراة 101 – أرلينغتون

15 جويلية: المباراة 102 – أتلانتا

مباراة تحديد المركز الثالث

18 جويلية: المباراة 103 – ميامي

النهائي

19 جويلية: المباراة 104 – نيويورك

