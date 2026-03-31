كأس العالم 2026 : المنتخب التونسي يفتتح المونديال بملاقاة السويد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يفتتح المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم مشواره في نهائيات كاس العالم 2026 الذي ستحتضنه الولايات المتحدة الامريكية و كندا و المكسيك من (11 جوان الى 19 جويلية 2026) بملاقاة منتخب السويد الذي تاهل من تصفيات الملحق الاوروبي اثر فوزه مساء اليوم الثلاثاء على منتخب بولونيا بنتيجة 3-2.

و تضم المجموعة السادسة لمونديال 2026 منتخبات تونس و هولندا و اليابان و السويد.

و سيلاقي المنتخب التونسي نظيره السويدي يوم 15 جوان القادم ضمن الجولة الاولى و يواجه اليابان يوم 21 منه على ان يختتم الدور الاول بملاقاة هولندا يوم 26 جوان 2026.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



