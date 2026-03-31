كأس العالم 2026 : المنتخب التونسي يفتتح المونديال بملاقاة السويد

يفتتح المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم مشواره في نهائيات كاس العالم 2026 الذي ستحتضنه الولايات المتحدة الامريكية و كندا و المكسيك من (11 جوان الى 19 جويلية 2026) بملاقاة منتخب السويد الذي تاهل من تصفيات الملحق الاوروبي اثر فوزه مساء اليوم الثلاثاء على منتخب بولونيا بنتيجة 3-2.

و تضم المجموعة السادسة لمونديال 2026 منتخبات تونس و هولندا و اليابان و السويد.

و سيلاقي المنتخب التونسي نظيره السويدي يوم 15 جوان القادم ضمن الجولة الاولى و يواجه اليابان يوم 21 منه على ان يختتم الدور الاول بملاقاة هولندا يوم 26 جوان 2026.

