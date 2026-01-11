Français
رياضة

كأس العالم 2026: المنتخب الفرنسي يحدد معسكره الأساسي

كأس العالم 2026: المنتخب الفرنسي يحدد معسكره الأساسي

أصبح الأمر رسميًا الآن: فقد تم تحديد معسكر المنتخب الفرنسي لكأس العالم 2026 المقرر في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وسيُقام المعسكر في مدينة بوسطن، ما يتيح للفريق الاستفادة من كافة الأدوات اللازمة لمنافسة كبرى، إلى جانب ظروف مناخية ملائمة وفارق توقيت أقل مع فرنسا مقارنة بالساحل الغربي. وسيقيم “المنتخب الأزرق” في فندق فور سيزونز، كما سيستفيد من المرافق الرياضية لجامعة بابسون كوليدج، الواقعة على بُعد 30 دقيقة فقط.

وقد قام الطاقم الفني الفرنسي بزيارة الموقع خلال تواجده في الولايات المتحدة بعد سحب قرعة البطولة، قبل أن يتم اعتماد المكان رسميًا. ومن المزايا الأخرى للموقع، قرب المطار حيث يبعد 15 دقيقة فقط.

ومثل الغالبية العظمى من الوفود المشاركة، اختارت فرنسا منشأة لم تكن مدرجة ضمن كتالوج فيفا.

