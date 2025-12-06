Français
Anglais
العربية
رياضة

كأس العالم 2026: بثلاث مباريات في مونتيري وكانساس سيتي، تونس تصنع التاريخ ضد اليابان

كأس العالم 2026: بثلاث مباريات في مونتيري وكانساس سيتي، تونس تصنع التاريخ ضد اليابان

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم السبت، عن البرنامج الكامل لمباريات دور المجموعات لكأس العالم 2026. وبموجب عملية القرعة، وُضعت تونس ضمن المجموعة السادسة، حيث ستستهل مسيرتها يوم 14 جوان على الساعة 04:00 (توقيت تونس) بمدينة مونتيري، أمام الفائز من الملحق الأوروبي عن المسار الثاني في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والذي قد يكون بولونيا أو أوكرانيا أو ألبانيا أو السويد.

وسيتواصل مشوار نسور قرطاج يوم 20 جوان في مونتيري أيضًا، حيث سيواجهون منتخب اليابان انطلاقًا من الساعة 06:00 (توقيت تونس). ويشهد هذا اللقاء دخول التونسيين واليابانيين التاريخ، باعتباره المباراة رقم 1000 في تاريخ نهائيات كأس العالم.

أما آخر مواجهة فستُجرى يوم 26 جوان في كانساس سيتي، ضد منتخب هولندا، بداية من الساعة 01:00 (توقيت تونس).

وفيما يلي الرزنامة الكاملة للمجموعة السادسة (بتوقيت تونس):

البرنامج الكامل للمجموعة السادسة:

14 جوان على الساعة 22:00
هولندا – اليابان
(ملعب AT&T، أرلينغتون)

15 جوان على الساعة 04:00
الفائز من ملحق أوكرانيا/السويد/بولونيا/ألبانيا – تونس
(ملعب BBVA، مونتيري)

20 جوان على الساعة 19:00
هولندا – الفائز من ملحق أوكرانيا/السويد/بولونيا/ألبانيا
(ملعب NRG، هيوستن)

21 جوان على الساعة 06:00
تونس – اليابان
(ملعب BBVA، مونتيري)

26 جوان على الساعة 01:00
تونس – هولندا
(ملعب أروهيد، كانساس سيتي)

26 جوان على الساعة 01:00
اليابان – الفائز من ملحق أوكرانيا/السويد/بولونيا/ألبانيا
(ملعب AT&T، أرلينغتون)

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

546
الأخبار

كمال والي رئيساً جديداً للهيئة التسييرية للأولمبي الباجي

316
الأخبار

زبير بية : أداء منتخب تونس ضد فلسطين أسوأ من مباراة سوريا و الوضعية أصبحت معقدة
315
أخر الأخبار

الفرجاني ساسي: “نعتذر من التونسيين” (فيديو)
303
الأخبار

صفاقس: انطلاق عملية توزيع المساعدات لمجابهة موجة البرد
290
الأخبار

تونس: استئناف النظر في قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري أمام دائرة الإرهاب
278
أخر الأخبار

باجة: نفوق حوت على شاطئ الزوارع
272
الأخبار

نتنياهو يحطّ في نيويورك لإذلال مامداني و الانتقام لترامب؟
270
الأخبار

إطلاق منصّة رقمية جديدة لتسهيل الحصول على بطاقة الإعاقة: خطوة نوعية في الخدمات الاجتماعية
261
الأخبار

إنجاز طبي غير مسبوق: فريق مستشفى الرابطة ينجح في استئصال اضطراب نظم قلبي لرضيع بتقنية ثلاثية الأبعاد
260
اقتصاد وأعمال

فرنسا : المرشّح الأوفر حظًا للرئاسة في موقف حرج… شكوى إلى النيابة الوطنية المالية بتهم المحاباة و اختلاس الأموال العامة

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى