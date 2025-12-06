كأس العالم 2026: بثلاث مباريات في مونتيري وكانساس سيتي، تونس تصنع التاريخ ضد اليابان

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم السبت، عن البرنامج الكامل لمباريات دور المجموعات لكأس العالم 2026. وبموجب عملية القرعة، وُضعت تونس ضمن المجموعة السادسة، حيث ستستهل مسيرتها يوم 14 جوان على الساعة 04:00 (توقيت تونس) بمدينة مونتيري، أمام الفائز من الملحق الأوروبي عن المسار الثاني في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والذي قد يكون بولونيا أو أوكرانيا أو ألبانيا أو السويد.

وسيتواصل مشوار نسور قرطاج يوم 20 جوان في مونتيري أيضًا، حيث سيواجهون منتخب اليابان انطلاقًا من الساعة 06:00 (توقيت تونس). ويشهد هذا اللقاء دخول التونسيين واليابانيين التاريخ، باعتباره المباراة رقم 1000 في تاريخ نهائيات كأس العالم.

أما آخر مواجهة فستُجرى يوم 26 جوان في كانساس سيتي، ضد منتخب هولندا، بداية من الساعة 01:00 (توقيت تونس).

وفيما يلي الرزنامة الكاملة للمجموعة السادسة (بتوقيت تونس):

البرنامج الكامل للمجموعة السادسة:

14 جوان على الساعة 22:00

هولندا – اليابان

(ملعب AT&T، أرلينغتون)

15 جوان على الساعة 04:00

الفائز من ملحق أوكرانيا/السويد/بولونيا/ألبانيا – تونس

(ملعب BBVA، مونتيري)

20 جوان على الساعة 19:00

هولندا – الفائز من ملحق أوكرانيا/السويد/بولونيا/ألبانيا

(ملعب NRG، هيوستن)

21 جوان على الساعة 06:00

تونس – اليابان

(ملعب BBVA، مونتيري)

26 جوان على الساعة 01:00

تونس – هولندا

(ملعب أروهيد، كانساس سيتي)

26 جوان على الساعة 01:00

اليابان – الفائز من ملحق أوكرانيا/السويد/بولونيا/ألبانيا

(ملعب AT&T، أرلينغتون)

