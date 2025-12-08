Français
رياضة

كأس العالم 2026: مباراتي الافتتاح والنهائي، والقائمة الكاملة للملاعب

رسميا تم تأكيد مواعيد وملاعب مباريات الافتتاح والنهائي. حيث ستُقام المباراة الأولى لكأس العالم 2026 على ملعب أزتيكا الأسطوري في مدينة مكسيكو، والذي يتسع لـ 83 ألف متفرج.

بينما سيُقام النهائي على ملعب ميتلايف في إيست روثرفورد، نيو جيرسي، في منطقة نيويورك الكبرى، في 19 يوليو 2026، ومن المتوقع أن يجذب أكثر من 80 ألف متفرج.

قائمة ملاعب كأس العالم 2026

ملعب أزتيكا – مدينة مكسيكو
ملعب أكرون – غوادالاخارا
ملعب بي بي في إيه – مونتيري
ملعب بي سي بليس – فانكوفر
ملعب بي إم أو – تورنتو
ملعب ميتلايف – إيست روثرفورد (منطقة نيويورك/نيوجيرسي)
ملعب إيه تي آند تي – أرلينغتون (دالاس، تكساس)
ملعب مرسيدس بنز – أتلانتا
ملعب سوفي – إنغلوود (لوس أنجلوس، كاليفورنيا)
ملعب إن آر جي – هيوستن
ملعب أروهيد – كانساس سيتي
ملعب ليفيز – سانتا كلارا (منطقة سان فرانسيسكو)
ملعب جيليت – فوكسبورو (منطقة بوسطن)
ملعب لينكولن فاينانشال – فيلادلفيا
ملعب لومين – سياتل
ملعب هارد روك – ميامي

