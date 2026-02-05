كأس العالم 2030: الكامب نو في برشلونة يعقد الخطط المغربية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تتصاعد المنافسة خلف الكواليس لاستضافة نهائي كأس العالم 2030.

في حين يقدّم المغرب مشروعه لإنشاء ملعب ضخم في الدار البيضاء، تدخل نادي برشلونة الإسباني الآن إلى السباق، ما يعيد توزيع الموازين ضمن الترشيح المشترك مع إسبانيا والبرتغال.

خلال حفل موندوديبورتيفو، عبّر عمدة المدينة، جاومي كولبوني، بوضوح عن الطموحات الكاتالونية:

«لطالما كانت برشلونة تطمح لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى. وقد أبلغتُ الاتحاد الإسباني استعداد المدينة لأن تكون مقرًا لنهائي كأس العالم 2030».

يعتمد الترشيح البرشلوني على استاد سبوتيفاي كامب نو بعد تجديده وزيادة طاقته الاستيعابية لتتجاوز 104 آلاف مقعد.

أمام الملعب المستقبلي في الدار البيضاء وملعب سانتياغو برنابيو، سيكون على الفيفا اتخاذ القرار بحلول عام 2028، في مواجهة تتشابك فيها المكانة، والسعة، والنفوذ.

