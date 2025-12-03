كأس العرب : التعادل السلبي يحسم مواجهة الجزائر و السودان (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة المنتخب الجزائري و نظيره السوداني على أرضية ملعب أحمد بن علي بمدينة الريان في افتتاح لقاءات المنتخبان ضمن بطولة كأس العرب 2025.

و خاض الخضر شوط المقابلة الثاني منقوصين من لاعب بعد أن تلقّى آدم أوناس، ثاني انذار، ليطرد بالبطاقة الحمراء خلال آخر دقائق الشوط الأوّل ما صعب مهمة أشبال المدرب بوقرة، في هذه المباراة.

و لحساب نفس المجموعة سيواجه المنتخب العراقي نظيره البحريني إنطلاقا من الساعة 15:30.

