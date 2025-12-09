Français
رياضة

كأس العرب – المجموعة الرابعة: الجزائر والعراق في ربع النهائي (فيديو)

مع انتهاء مباريات دور المجموعات الأخيرة من كأس العرب للأندية الأبطال 2025، تم تحديد آخر فريقين متأهلين إلى ربع النهائي: الجزائر والعراق.

بعد تعادلها السلبي مع السودان في مباراتها الافتتاحية، وفوزها الساحق على البحرين بنتيجة 5-1، تغلبت الجزائر على العراق بنتيجة 2-0 بفضل هدفي محمد أمين توقاي (45+1) وهدف عكسي لسعد ناطق (47).

وينهي حاملو اللقب، ثعالب الصحراء، هذه المرحلة متصدرين المجموعة، متقدمين على العراق، الذي تأهل بالفعل بعد فوزين في مباراتين.

هذا وتحتل البحرين المركز الثالث بثلاث نقاط، بعد فوزها على السودان، التي احتلت المركز الأخير بنقطة واحدة فقط، بنتيجة 3-1.

