كأس العرب : المنتخب الأردني يتأهّل إلى الدّور ربع نهائي (فيديو)

ضمن المنتخب الأردني تأهله الى الدور ربع النهائي لكأس العرب فيفا قطر 2025 اثر فوزه عشية السبت على منتخب الكويت بنتيجة 3 -1 لحساب الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

و جاءت أهداف “النشامى”، في اللقاء الذي احتضنه ملعب أحمد بن علي، عن طريق مهند أبو طه في الدقيقة 17 ، سعد الروزان في الدقيقة 49 و علي عُلوان من ضربة جزاء في الدقيقة 90+7 ، في حين جاء هدف الكويت الوحيد عن طريق يوسف ناصر في الدقيقة 84.

