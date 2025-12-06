كأس العرب : المنتخب الأردني يتأهّل إلى الدّور ربع نهائي (فيديو)

ضمن المنتخب الأردني تأهله الى الدور ربع النهائي لكأس العرب فيفا قطر 2025 اثر فوزه عشية السبت على منتخب الكويت بنتيجة 3 -1 لحساب الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثالثة.
و جاءت أهداف “النشامى”، في اللقاء الذي احتضنه ملعب أحمد بن علي، عن طريق مهند أبو طه في الدقيقة 17 ، سعد الروزان في الدقيقة 49 و علي عُلوان من ضربة جزاء في الدقيقة 90+7 ، في حين جاء هدف الكويت الوحيد عن طريق يوسف ناصر في الدقيقة 84.
تعليقات
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب