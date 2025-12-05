Français
الأخبار

كأس العرب : المنتخب السعودي أوّل المتأهلين للدور ربع النهائي (فيديو)

ضمن المنتخب السعودي تأهله الى الدور ربع النهائي لكأس العرب فيفا قطر 2025 اثر فوزه مساء اليوم الجمعة على منتخب جزر القمر بنتيجة 3 -1لحساب الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية.

و جائت أهداف المنتخب السعودي، في اللقاء الذي احتضنه ملعب البيت، عن طريق ثنائية اللاعب محمد كانو في الدقيقتين 45 و 54 وسالم الدوسري في الدقيقة 76، في حين جاء هدف تذليل الفارق لمنتخب جزر القمر عن طريق ابراهيم دجوجا في الدقيقة 63.

