الأخبار

كأس العرب : المنتخب الوطني يسعى للفوز على قطر و يترقب هدية من سوريا لحسم التأهل إلى ربع النهائي

يلعب المنتخب التونسي لكرة القدم آخر أوراقه في سباق المنافسة على نيل المركز الثاني المؤهل إلى الدور ربع النهائي لكأس العرب للفيفا 2025 عندما يلاقي نظيره القطري مستضيف البطولة اليوم الأحد بداية من الساعة السادسة مساءا على ملعب البيت لحساب الجولة الثالثة و الأخيرة للمجموعة الأولى.

و وضع أبناء المدرب سامي الطرابلسي أنفسهم في موقف صعب بعد خسارتهم في الجولة الافتتاحية أمام سوريا بهدف دون رد ثم تعادلهم في الجولة الثانية مع فلسطين 2-2 ما قلّص من حظوظهم في بلوغ ؤيع النهائي.

و لم يعد مصير نسور قرطاج في التأهل مرتبطا بالفوز على قطر فقط بل بات مشروطا أيضا بتعثر فلسطين أمام سوريا وفق حسابات تتعلق لاحقا بفارق الأهداف.

و لم يرتق الوجه الذي ظهرت به العناصر الوطنية في المباراتين الأوليين إلى مستوى تطلعات الجماهير التونسية التي صنعت الحدث في الدوحة بحضورها المكثف و المميز إذ شاب أداء اللاعبين الكثير من التذبذب و غابت عنهم تلك الروح التي تمنح الفريق ثقله الحقيقي.

و يتعين على الجهاز الفني تدارك هذا القصور و إعادة ضبط آليات اللعب سواء على مستوى المنظومة الدفاعية أو التنشيط الهجومي و تقديم مباراة أكثر تنظيما و صرامة تكتيكية لضمان تحقيق الانتصار و الحفاظ على بصيص الأمل في التأهل في انتظار ما ستسفر عنه المواجهة الثانية بين سوريا و فلسطين اللذين يكفيهما التعادل لضمان العبور سويا.

تعليقات

