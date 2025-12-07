Français
كأس العرب: سامي الطرابلسي يتحدث عن برمجة الاتحاد الإفريقي (فيديو)

في الندوة الصحفية التي تسبق مباراة قطر، أكد مدرب المنتخب التونسي سامي الطرابلسي أنّه “لا جدوى من الانتصار بعد الإقصاء من الدور الأول. لقد كان لاعبونا في حالة بدنية جيدة مقارنة بالمباراتين الأوليين، وسيطروا على مجريات اللقاء بالكامل. تونس، شأنها شأن المنتخبات المغاربية، تُعدّ ضحية برمجة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مع ازدحام روزنامة مسابقات الأندية الإفريقية، ثم خوض منتخبنا مباشرة مباراة الافتتاح دون الاستفادة من يوم أو يومين من الراحة على الأقل مثل بقية المنتخبات، وهو ما كان يمكن أن يغيّر المعطيات أمام فلسطين وسوريا، اللتين أهنئهما على التأهل. هذه هي كرة القدم.”

