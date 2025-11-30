كأس العرب: غيابان مؤكدان… آخر المستجدات الطبية للاعبي تونس قبل مواجهة سوريا (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن الجهاز الطبي للمنتخب التونسي عن غياب اثنين من الركائز الأساسية، الأول عن كأس العرب فقط، والثاني عن كأس العرب وكأس إفريقيا للأمم أيضًا. ويأتي ذلك قبل المباراة الافتتاحية لنسور قرطاج في المجموعة الأولى، غدًا الاثنين، ضد المنتخب السوري انطلاقًا من الساعة الثانية بعد الظهر (توقيت تونس).

تحدث الدكتور سهيل شَملي لميكرو الرقمية قائلاً: “أولًا، نعيم السليتي غير متاح بسبب إصابة عضلية، وسيخضع لراحة تتراوح بين 3 و4 أسابيع، لكنه سيواصل معنا خلال هذا الدوري لمتابعة مراحل تعافيه استعدادًا لكأس إفريقيا. في الوقت الحالي، ومع انتظار اكتمال المجموعة، لا نسجّل أي إصابة أخرى. أما بالنسبة لفخر الدين ساسي ومعز النفاتي فهما في حالة جيدة وخاليان من أي إصابة”.

وأضاف الدكتور شملي: “بالنسبة لإصابة عيسى العيدوني، فهي إصابة عضلية على مستوى عضلتي الفخذ الخلفيتين، وهو يعاني في كلتا الساقين، وسيتعيّن عليه الخضوع لراحة تدوم شهرين أو أكثر. وبالتالي لن يكون حاضرًا في كأس إفريقيا! نأمل ألّا تُسجَّل أي إصابات من الآن وحتى مباراة الغد وخلال كامل منافسات كأس العرب”.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



